Ночная атака оккупантов: в Николаеве люди под завалами дома, а до Киевщины добрались дроны (фото, видео)

Громко было сразу в нескольких областях, есть официально подтвержденные прилеты

Ночь на четверг, 13 октября, стала весьма непростой для жителей нескольких регионов Украины. Так, Николаев попал под массированный российский обстрел, в результате под завалами многоэтажного дома остаются люди, а по Киевской области уже ближе к рассвету ударили иранскими "шахидами". Слышали взрывы и работу систем ПВО еще в нескольких областях.

Более детально расскажет "Телеграф", ссылаясь на местные новостные ресурсы, а также официальные комментарии муниципальных властей. Подчеркнем, что во многих случаях официальные данные пока еще отсутствуют.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, серьезный обстрел областного центра начался после часу ночи. Некоторые снаряды попали в жилую пятиэтажку, причинив весьма серьезные последствия. Полностью уничтожены два верхних этажа здания, все остальные — рухнули грудой камней. Под завалами оказалось немало людей, спасатели работают над тем, чтобы деблокировать их.

Количество пострадавших не озвучивалось, чиновник заявил, что все уточнение информации будет происходить уже утром. Однако в сети уже начали публиковать первые фото с места событий, и выглядит разрушенный дом весьма серьезно.

Удар по Николаеву 13.10.2022

Также ночью череду взрывов было слышно на соседней Одесчине. Но, как отмечает издание "Думская", работали украинские средства ПВО, все беспилотники, которыми атаковали регион, были успешно уничтожены.

Чего нельзя сказать о Киевской области, где прилет официально подтвердили в одной из местных громад. По данным главы ОВА Алексея Кулебы, повреждены некие объекты инфраструктуры, однако с последствиями уже оперативно пытаются справиться спасатели. Что именно произошло, не уточнялось.

Было весьма громко в ночь со среды на четверг и в Днепропетровской, а также Запорожской областях. Никопольский район уже "традиционно" накрыли российской артиллерией, а под Запорожьем, судя по всему, также работали средства ПВО.

Ранее мы объясняли, почему в ближайшее время может вырасти время ожидания конца воздушной тревоги. Не в последнюю очередь на это влияет наличие у врага иранских дронов.