Воздушные тревоги в Украине будут длиться дольше: в ВСУ объяснили причину

Всему виной иранские дроны

Из-за того, что россия начала более активно применять иранские беспилотники-камикадзе, воздушные тревоги в Украине будут более длинными.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это связано с тем, что беспилотники дольше летят к цели и способны активно маневрировать.

В частности он отметил, что иранские дроны "Shahed-136", которые в россии стали "Герань-2М", могут перемещаться со скоростью в 120-150 километров в час, что гораздо меньше чем у крылатых ракет.

"Он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет длиться несколько дольше", — предупредил Игнат.

Как сообщалось ранее, о первом случае применения иранских БПЛА в Украине стало известно 13 сентября, когда появилась информация о сбитии в небе над Харьковской областью дрона-камикадзе Shahed 136.

23 сентября информацию официально подтвердили, а МИД Украины выдворил посла Ирана. Официальный Тегеран же продолжает отрицать факт поставок россии ударных беспилотников.

5 октября с помощью "Шахедов" оккупанты нанесли удары по Киевской области, в частности взрывы были слышны в Белой Церкви.