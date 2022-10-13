Воздушные тревоги в Украине будут длиться дольше: в ВСУ объяснили причину
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Всему виной иранские дроны
Из-за того, что россия начала более активно применять иранские беспилотники-камикадзе, воздушные тревоги в Украине будут более длинными.
Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это связано с тем, что беспилотники дольше летят к цели и способны активно маневрировать.
В частности он отметил, что иранские дроны "Shahed-136", которые в россии стали "Герань-2М", могут перемещаться со скоростью в 120-150 километров в час, что гораздо меньше чем у крылатых ракет.
"Он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет длиться несколько дольше", — предупредил Игнат.
Как сообщалось ранее, о первом случае применения иранских БПЛА в Украине стало известно 13 сентября, когда появилась информация о сбитии в небе над Харьковской областью дрона-камикадзе Shahed 136.
23 сентября информацию официально подтвердили, а МИД Украины выдворил посла Ирана. Официальный Тегеран же продолжает отрицать факт поставок россии ударных беспилотников.
5 октября с помощью "Шахедов" оккупанты нанесли удары по Киевской области, в частности взрывы были слышны в Белой Церкви.