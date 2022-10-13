Стугна vs Корнет: почему украинский ПТРК станет фаворитом на рынке вооружений в будущем и потеснит российский аналоговнет

Украинский ПТРК может стать хитом на рынке вооружений

Применение сегодня оружия в Украине идет не только по линии сопротивления оккупантам, но и с прицелом на будущий рынок вооружения, в котором обкатывается новейшие системы оружия прямо в бою. Впоследствии это оружие станет фаворитом на мировых рынках оружия, и украинское оружие не останется в стороне.

Хотя в основном на слуху и образцы НАТО, которые помогли ВСУ переломить ход войны летом, есть и украинские образцы, за которыми придут будущие покупатели.

Прежде всего речь идет о противотанковом ракетном комплексе (ПТРК) "Стугна", который явно превзошел в боевых условиях своего конкурента на рынках развивающихся стран – российский ПТРК "Корнет".

Стугна тяжелее, но зато точнее и безопаснее

"Лобовое" сравнение "Стугны" и "Корнета" казалось бы, говорит не в пользу украинского комплекса.

Так, калибр ракеты "Стугны" в 130 мм (против 152 мм у "Корнета") обеспечивает ей меньшую бронепробиваемость – 800 мм гомогенной брони, против более чем 1000 мм у российской ракеты. Однако на деле абсолютное большинство современных танков имеет броню менее 800 мм, то есть уверенно поражаются "Стугной".

Взятый ВСУ ПТРК "Корнет"

Следующий казалось бы "минус" — вес, ведь "Стугна" весит более 90 килограммов, в то время как "Корнет" не более 70 кг. На деле же это объясняется более "продвинутой" аппаратурой украинского ПТРК, которая дает его расчету массу преимуществ:

дистанционный пуск – порядка 10 кг "лишнего" веса "Стугны" приходится на аппаратуру дистанционного пуска ракеты, что делает комплекс тяжелее, зато безопаснее для расчета в использовании. Российский "Корнет" имеет такую возможность только в модификации Д, предназначенной для ВДВ и начавшую поступать в войска только в 2021 году;

лучшая точность и прицельность – другой "лишний" вес приходятся на прицел, который тяжелее, но при этом позволяет "видеть" танк врага днем от 6,5 км (украинский прицел ПН-1) до 15 км (Aselsan Eye-Lr S) и ночью от 3 до 5,6 км соответственно. Российский "Корнет" видит врага хуже, ночью это не более 4,5 км.

Правда дальность самой стрельбы у обоих ПТРК одинакова – до 5 км днем и 3 км ночью, но "Стугна" дает расчету возможность лучше подготовиться к открытию огня противника за счет большей дальности обнаружения. А возможность дистанционного пуска, позволяет сберечь уже обученных операторов оружия, в то время как накрытие "Корнета" повлечет за собой и гибель его расчета.

Тем временем западные партнеры продолжают усиливать противовоздушную оборону Украины, передавая ей зенитно-ракетные комплексы.