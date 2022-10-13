На Полтавщине разбились военные самолеты: есть погибший (видео)

Один из самолетов подбили во время выполнения боевого задания

В Шишацкой общине Полтавской области разбилось два военных самолета, — это произошло 11 и 12 октября. Один из пилотов погиб.

Информацию об этом подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, сообщает "Полтавська хвиля".

Отмечается, что инциденты случились в Шишацкой общине на северо-запад от Полтавы.

Шишаки на карте Полтавской области

В распоряжение журналистов попали кадры с места событий, по которым видно, что падения случились вдали от населенных пунктов в поле, — самолеты практически уничтожены после падения, однако больших разрушений не нанесли.

Вот как выглядит место событий

Спикер Воздушних сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" подтвердил потерю одного самолета Су-24М, — бомбардировщик вел наступательные действия на восточном направлении и был поражен ракетой во время выполнения боевого задания. Пилоты катапультировались, но один из них не выжил.

Как сообщал "Телеграф", за прошлые сутки в Украине сбили сразу 6 вертолетов и 33 беспилотника россии.