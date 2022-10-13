На Полтавщине разбились военные самолеты: есть погибший (видео)
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Один из самолетов подбили во время выполнения боевого задания
В Шишацкой общине Полтавской области разбилось два военных самолета, — это произошло 11 и 12 октября. Один из пилотов погиб.
Информацию об этом подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, сообщает "Полтавська хвиля".
Отмечается, что инциденты случились в Шишацкой общине на северо-запад от Полтавы.
В распоряжение журналистов попали кадры с места событий, по которым видно, что падения случились вдали от населенных пунктов в поле, — самолеты практически уничтожены после падения, однако больших разрушений не нанесли.
Спикер Воздушних сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" подтвердил потерю одного самолета Су-24М, — бомбардировщик вел наступательные действия на восточном направлении и был поражен ракетой во время выполнения боевого задания. Пилоты катапультировались, но один из них не выжил.
Как сообщал "Телеграф", за прошлые сутки в Украине сбили сразу 6 вертолетов и 33 беспилотника россии.