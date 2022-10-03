Главный "Призрак Киева" погиб. Как возникла городская легенда

Легендарная 40-я бригада с первых часов войны обороняла Киев и область, сбивая вражеские самолеты, вертолеты и даже крылатые ракеты. В первые дни войны образ лётчика-аса поднимал боевой дух украинцев

В воздушном бою погиб легендарный руководитель "Призраков Киева", полковник Михаил Матюшенко с позывным "Дед". Пилот погиб в небе над Черным морем во время боя с оккупантами еще в июне, однако тело героя обнаружили только сейчас.

Летчик из Бучи до полномасштабного вторжения занимал должность руководителя одной из авиакомпаний, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка. Под руководством "Деда" после боевых задач все "Призраки Киева" возвращались живыми, а 40 бригада тактической авиации не несла потери в воздухе во время боев с оккупантами.

Для Матюшенко последней операцией стала та, во время которой он принял решение об усилении южного и восточного фронтов после известия о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков. После нее домой он уже не вернулся. Прощание героев намечено на 14:00 3 октября на Аллее Героев в Буче.

О "Призраках Киева" в Украине заговорили в первые же дни войны. Все пытались выяснить, кем является этот пилот, уничтожающий россиян и побеждающий при численном преимуществе противника. Городскую легенду развеял Генштаб, заявив, что речь не об одном пилоте, а о целом подразделении. Рассказываем подробнее, откуда взялась история:

Легенда о "Призраках Киева"

"Призрак Киева" — это сборный образ 40-й бригады тактической авиации, которая дислоцируется вблизи Киева. Легенда и само словосочетание о "Призраках Киева" появилось в первые дни войны, когда люди начали снимать на камеры и выкладывать в соцсети истребители над столицей, а некоторые пользователи соцсетей начали выставлять фото разных пилотов в масках и очках, мол это и есть тот самый мститель и "призрак Киева".

Информацию о количестве сбитых вражеских самолетов призраком Киева распространяли все

Также начали распространяться слухи, мол, "Призрак Киева" сбил определенное количество самолетов, эту информацию распространяли все : и СМИ, разные чиновники, главы ОГА и обычные люди. Украинские власти подпитывали легенду, в частности, СБУ показала летчика-истребителя в своем телеграмме и назвала его "ангелом", который защищает украинское небо и уже сбил 10 российских самолетов.

В 40-й бригаде не стали никоим образом это опровергать, потому что люди создали образ супергероя вроде комиксов.

"Люди в соцсетях по-разному начали называть наших пилотов, но осталось именно "Призрак Киева", ведь" смотрите, что производит этот парень, это настоящий призрак. Командование Воздушных сил не стало подтверждать или опровергать этот образ, он жил своей жизнью. Летчики 40-й бригады же говорили: "все мы — привидения, появляемся там, где нам не ждут", — заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Суспільне".

Постер "Призрак Киева"

В Японии даже создали мангу, рассказывающую о легендарном пилоте, известном как "Призрак Киева". Первое издание вышло в Японии 5 мая, автор Мацуда Джюко продавал его за 500 иен (около 113 гривен). Впоследствии мангу перевели на украинский и английский языки.

В Украине перевод комиксов вышел в издательстве "Утро"

В Украине перевод комиксов вышел в издательстве "Утро"

Опровергли информацию в Генштабе только после того, как авторитетная британская газета The Times опубликовала статью о майоре Степане Тарабалке, погибшем 13 марта во время воздушного боя с рашистами, мол, это был именно тот "Призрак Киева". Тогда в ВСУ наконец-то рассекретили личность "Призрака Киева": "Призрак Киева – это супергерой-легенда, созданный украинцами! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы".

Сейчас призраками Киева называют каждого летчика, который стал на защиту столицы. 40-я бригада с первых часов полномасштабной войны обороняла Киев, Киевскую область и север Украины. Бригада сбивала самолеты, вертолеты кафиров и даже крылатые ракеты. Интересно, что летчики стали легендами, летая на устаревшей технике: советских МИГ-29, истребителях СУ-27, штурмовиках Су-25.

Бригада тактической авиации Василькова

Штатным местом дислокации до начала войны считался город Васильков вблизи столицы. Там в начале сентября решили переименовать некоторые улицы в честь "Призраков Киева": Героя Украины летчика Вячеслава Ерко, Героя Украины летчика Александра Бринжалы, одна из улиц переименована в честь 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил и называется "Стражи" .

Сейчас в Киеве в честь бойцов 40-й бригады даже есть мурал на одном из домов на Подоле. Также мини-скульптуру Призрака Киева установили на улице Богдана Хмельницкого в рамках проекта "Шукай".

Мурал "Призрак Киева" на Подоле

Также летом на улице Елены Телиги в столице цветочную инсталляцию "Призрак Киева":

Как сообщал "Телеграф", Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о сбитии шести беспилотников "Shahed-136" за один день после того, как россияне получили от Ирана беспилотники-камикадзе.