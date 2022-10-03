В воздушном бою погиб легендарный руководитель "Призраков Киева": что о нем известно

Под руководством героя бригада тактической авиации не несла потери во время боевых вылетов

В Украине нашли тело полковника Михаила Матюшенко. Боевой пилот с позывным "Дед", руководивший легендарной группой "Призраков Киева", погиб в небе над Черным морем во время боя с оккупантами еще в июне, однако попрощаться с горем смогут только сейчас.

Соответствующую информацию в понедельник, 3 октября, на своей странице в Facebook сообщил Анатолий Федорук, отметив, что 61-летний герой будет похоронен в его родном городе — Буче.

В небе над Черным морем погиб один из легендарных "Призраков Киева"

Погибший защитник мастерски управлял многими типами военных и гражданских самолетов. При жизни успел отслужить в разных воинских частях, однако до полномасштабного вторжения занимал должность руководителя одной из авиакомпаний в Украине.

Матюшенко был успешным мужчиной с хорошей гражданской позицией. Возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко — позывной "Дед" — передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, по словам Федорука, под руководством "Деда" после боевых задач все "Призраки Киева" возвращались живыми, а 40 бригада тактической авиации не несла потери в воздухе во время боев с оккупантами.

Для Матюшенко последней операцией стала та, во время которой он принял решение об усилении южного и восточного фронтов после известия о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков. После нее домой он уже не вернулся, а его тело пришлось долго искать. Только в воскресенье, 2 октября, труп героя полковника все же отыскали и вернули домой в Бучу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на территории одной из горячих точек Украины, где ведутся ожесточенные бои с оккупантами, погиб регбист-терробороновец Артем Толочко. У спортсмена, погибшего при выполнении боевого задания в Харьковской области, осталась дочь с сыном, жена и родители.