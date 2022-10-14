Война — день 233: тяжелые бои на Донбассе, рф признали страной-террористом

Оперативно о главном за 14 октября

Широкомасштабное вторжение российской федерации в Украину продолжается уже 233 дня. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать, а местами и выдавливать оккупационные российские войска. Особенно сейчас "жарко" на Донбассе в районе Бахмута, где россияне пытаются штурмовать украинскую оборону не считаясь с потерями. Вместе с тем, россия получила очередное поражение на дипломатическом фронте, ведь ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, в которой признала российский режим террористическим. Впрочем, руководство рф на это отреагировало в своей манере — продолжает обстреливать ракетами и дронами-камикадзе украинские города и убивать мирных граждан, в том числе и детей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Число жертв ракетного обстрела Николаева россиянами возросло: в больнице скончался 11-летний Артем, который продержался шесть часов под завалами обрушенного дома, пока его оттуда не извлекли.

Напомним, информация за 11 октября доступна в материале: "Война — день 230: ВСУ давят на Донбассе, а Украина отходит от масштабного ракетного удара".

Данные за 12 октября доступны в сводке: "Война — день 231: ВСУ "дают прикурить" оккупантам на фронтах, россияне в отместку и дальше обстреливают города".

О происходившем 13 октября можно узнать в материале: "Война — день 232: Мир поддержал целостность Украины, а ВСУ наступают на Херсонщине".