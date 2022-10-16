Укр

россия против образования: в Запорожской области уничтожили сразу две школы (фото последствий)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Больно смотреть, что россия делает с Украиной Новость обновлена 16 октября 2022, 10:10
Больно смотреть, что россия делает с Украиной

Прилеты зафиксированы не только по школам, но и в парк

Российские военные при атаках по Украине целятся не только в объекты критической инфраструктуры, такие как ТЭС, но и в заведения образования. По официальным данным в Украине из-за действий оккупантов разрушены почти 150 школ и около 900 повреждены. К ним добавились еще две в Запорожской области — оккупанты в ночь на 16 октября прицельно обстреляли заведения образования.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Обе уничтоженные школы находились в Пологовском районе Запорожской области.

Две ракеты попали в школу в селе Воздвижевка — в результате атаки школа уничтожена почти полностью. Третья ракета по селу упала в парке, из-за взрывов пострадали и частные дома вокруг.

Разрушена школа в Воздвижевке
Взрыв в Запорожской области
Оккупанты целились в школу

Разрушена ракетными ударами и школа в селе Доброполье. Старух отмечает, что в результате ударов пострадавших нет.

Обстрел школы
Здание школы разрушено
Обстрел Запорожской области
Яма от "прилета" ракеты

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия бьет по Запорожью и области ракетами несколько раз в день, также атакует и дронами-камикадзе. Под удар попадают инфраструктурные объекты. Такие атаки не попытка наступления, а запугивание, считают военные.

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#Запорожская область #Ракеты