россия против образования: в Запорожской области уничтожили сразу две школы (фото последствий)

Прилеты зафиксированы не только по школам, но и в парк

Российские военные при атаках по Украине целятся не только в объекты критической инфраструктуры, такие как ТЭС, но и в заведения образования. По официальным данным в Украине из-за действий оккупантов разрушены почти 150 школ и около 900 повреждены. К ним добавились еще две в Запорожской области — оккупанты в ночь на 16 октября прицельно обстреляли заведения образования.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Обе уничтоженные школы находились в Пологовском районе Запорожской области.

Две ракеты попали в школу в селе Воздвижевка — в результате атаки школа уничтожена почти полностью. Третья ракета по селу упала в парке, из-за взрывов пострадали и частные дома вокруг.

Оккупанты целились в школу

Разрушена ракетными ударами и школа в селе Доброполье. Старух отмечает, что в результате ударов пострадавших нет.

Здание школы разрушено

Яма от "прилета" ракеты

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия бьет по Запорожью и области ракетами несколько раз в день, также атакует и дронами-камикадзе. Под удар попадают инфраструктурные объекты. Такие атаки не попытка наступления, а запугивание, считают военные.