"Выпускного у нас не было — мою школу разрушили", — харьковчанка рассказывает, как студентам из Украины устроиться в Польше

Находясь в Польше, следует знать некоторые нюансы и быть благодарными

Недавно в польских университетах начался учебный процесс. В этом году учебные заведения приняли очень много украинских детей, ставших вынужденными переселенцами из-за полномасштабного вторжения России. Многим из них, к сожалению, некуда вернуться, поэтому они начали обучение за пределами страны. Мы пообщались с Полиной Заварзиной и попросили рассказать о том, как её приняли в польском университете после разрушения ее родной школы и что следует знать, находясь в Польше.

— Расскажите, какие чувства охватили вас, когда пришлось покинуть Украину

— Мне довольно сложно удался переезд и первое время пребывания в Польше. Я очень волновалась и до сих пор волнуюсь за всех своих близких, ведь в Харькове сейчас тяжело. В то же время, пережив сильный стресс, я почувствовала себя в безопасности, здесь меня приняли очень тепло и с поддержкой. Сейчас мой город частично разрушен, в том числе моя школа — на нее упал снаряд еще 26 февраля. Некоторых учителей, с которыми я росла, больше не увижу. Мы не успели побыть на выпускном и поблагодарить друг друга.

Мне трудно поверить, что на улицах, по которым я гуляла с друзьями, фотографировалась и просто весело проводила время, падают российские ракеты. Теперь, когда я прохожу бульварами Варшавы, то вижу огромное количество знаков поддержки нашего народа. На улицах вывесили украинские флаги, плакаты или просто подсветили дома желто-синим цветом. Все это греет мне сердце, но в те моменты я вспоминаю, почему это сделали…

– Известно, что в Европе готовились к приему наших детей. Как вас встретили стены нового учебного заведения?

— Вместе с родителями я приняла решение оставаться здесь и поступать в польский университет. В Польше для украинцев было предложено множество учебных программ. Здесь организовали бесплатные курсы по изучению языка, а также просто секции для детей и взрослых, которым пришлось покинуть свои дома из-за агрессии россии. В некоторых заведениях предлагали обучение на украинском языке. Многие вузы приняли наших детей бесплатно, кроме того, у беженцев есть возможность получать стипендию. Придя в свой университет, я снова увидела кучу знаков поддержки. Например, в моем университете украинцам можно оформить денежную помощь, если это необходимо. Финансовая помощь предусматривает средства на предметы личной гигиены, лекарства и визиты к врачу.

— На сегодняшний день дети по всему миру принимают участие в собрании гуманитарной помощи, они знают, что происходит. Как к вам отнеслись ваши одногруппники?

— К сожалению, я слышала несколько ситуаций о насмешках в европейских школах над нашими детьми, некоторые из этих шуток совсем неуместны. Впрочем, ни я, ни мои друзья не попадали в такие ситуации. Поскольку я поступила на польскоязычную учебу, здесь очень много детей из разных стран. Кроме поляков, я встретила белорусов и людей разных национальностей. Здесь, конечно, есть и украинцы. Все очень дружелюбные и толерантные.

— Что полезно знать женщинам и детям, которые планируют уехать или сейчас находятся в Польше?

— Конечно есть несколько важных моментов, которыми я хочу поделиться. Обязательно перед тем, как ехать в Польшу, вы должны узнать все правила въезда и условия возвращения в Украину. Когда я эвакуировалась из Харькова и пересекала границу, мне не было 18 лет. Родители отправили меня самостоятельно. Как вывод, на границе меня отвезли в детский дом, а новой проблемой стало оформление опекунства. В этом случае все индивидуально, так что советую вам звонить на горячую линию и интересоваться именно вашей ситуацией.

Также стоит знать несколько нюансов, если вам нужно решить какие-то организационные вопросы в высших учебных заведениях. В Польше редко можно найти контактную информацию преподавателей, а именно домашний адрес и телефонный номер. В Европе четко отграничивается рабочее время от домашнего пространства, поэтому при наличии вопросов к определенным работникам образования вам нужно писать на их интернет-почту. Помните, что поляки уважительно относятся к языковому этикету и обращают внимание на правильность написания письма. А также советую запастись терпением и при отсутствии ответа на ваше сообщение, через некоторое время написать повторное обращение.

По программе NAWA или обычным PESEL со статусом беженца вы можете обучаться бесплатно полтора года, но следующие семестры предусматривают определенную плату. Здесь тоже все отличается. Если у вас нет возможности заплатить за обучение, советую писать напрямую к деканату и другим лицам, которые могут вам помочь.

Обязательно поинтересуйтесь о предоставлении психологической помощи в учебном заведении. Сейчас беженцы могут испытывать тревогу за своих оставшихся дома близких людей. На психологическое состояние также плохо влияют все эти ужасающие фотографии, подтверждающие военные преступления россиян. В каждом университете и школе работают психологи, а учителя прошли обучение по выявлению и устранению психотравм. Кроме того, польское министерство образования и науки предоставляет возможность бесплатных онлайн-консультаций на украинском языке. Ссылки можно найти на их официальном сайте. Таким образом вам предоставляется 30 минут на индивидуальную беседу со специалистом. В этом разговоре вы можете поделиться своими чувствами или представить существующую проблему. Со своей стороны специалист предоставит вам ответ и информацию, которая может быть вам полезна. Следует отметить, что это форма немедленной психологической помощи, поэтому она не предполагает терапии.

Понимаю, что в связи с ситуацией, в которой оказываются многие беженцы, не всем удается привезти с собой все необходимые вещи или обеспечить себя в этом. Что удобно, в Польше есть онлайн секонд-хенд. Он называется Vinted. Здесь можно найти вещи любого ценового сегмента, некоторые из вещей отдаются бесплатно. Впрочем, нужно быть бдительными, так что отправляете деньги продавцу исключительно через платформу Vinted. Фактически если вам не отправят товар, сайт не будет отвечать за это.

У украинцев также возникает проблема с отправкой средств в Украину. Есть несколько возможностей для этого. Первый и всем известный – это международный перевод. Однако в зависимости от условий вашего банка у вас будет сниматься определенная комиссия. Она достаточно немаленькая. Поэтому я бы посоветовала использовать посредников. Я бы выделила такие, как Paysend или TransferGo. Здесь комиссия составляет меньшую сумму, а сам перевод выполняется очень быстро.

А также хочу поделиться полезным приложением, которое помогает общаться пациентам из Украины с польскими врачами. Он называется LikarPL и доступен на украинском, русском, польском и английском языках. Платформа, которую нужно заполнить перед визитом, позволит быстро диагностировать состояние вашего здоровья, а также наладить общение с врачом, не владеющим украинским языком. Благодаря приложению во время приема, вы и ваш врач получите транскрипцию и перевод всего, что хотите сказать.

— Поляки действительно создали качественные условия адаптации украинских детей и женщин в другой стране. Но планируете ли вы вернуться домой после победы?

— Пока я не могу сказать окончательно, ведь ситуация нестабильная. Пока я буду учиться здесь, я даже устроилась на свою первую работу. Однако мне очень не хватает родной страны. Во мне с детства воспитывали любовь к Украине. У меня есть пример настоящего патриотизма в образе своей мамы. Еще с начала войны с россией, в 2014 году, она является волонтером военного госпиталя и имеет документ участника боевых действий. Вместе с украинскими артистами она участвует в благотворительных концертах в поддержку ВСУ.

— Что помогает вам оставаться в хорошем настроении в такой период жизни?

— Я знаю, что оставаться на позитиве сейчас каждому из нас нелегко, но мы должны стоять до конца. Мне очень помогает регулярная поддержка связи со своими родными. Когда вам грустно, помните, вы не одни. Напишите своим близким, позвоните и спросите, как дела и что происходит. Лучше принять реальность и жить дальше. Поэтому, по моему мнению, вы должны быть в курсе всего, что происходит дома. Впрочем, вы должны найти что-то, что будет вас немного отвлекать от переживаний. Это может быть новое занятие или приятное общение. В Европе сейчас много таких же беженцев, как и вы. Мы показали всему миру свою силу. Не падайте духом, мы обязательно победим.