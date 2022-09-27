В Бородянке учительница проводит уроки под открытым небом — ее дом разбомбили россияне

На Киевщине учительница Светлана Попова в любую погоду проводит онлайн-уроки в разрушенном оккупантами дворе

Миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев набрало коротенькое видео, демонстрирующее рабочие будни учительницы Светланы Поповой из Бородянки Бучанского района Киевской области. С начала нового учебного года учительница проводит уроки под открытым небом – во дворе собственного дома, разрушенного россиянами. И так будет работать, пока не восстановят ее родной лицей № 1.

"Кабинет математики кадыровцы превратили в прачечную"

В трудовой книжке у Светланы Поповой – учителя математики Бородянского лицея № 1 (бывшая специализированная школа) – есть одна-единственную запись, потому что уже 30 лет она работает в этом учебном заведении. До недавнего времени ее класс был оснащен по последнему "писку моды". Теперь вместо него – собственный двор, в котором на конструкции из стула и стола установлен ноутбук, а напротив, на стене хозблока – школьная доска. Каждый день возле нее Светлана Николаевна проводит несколько часов, онлайн объясняя ученикам теоремы и правила.

- В последний раз в школе была 23 февраля, на следующий день у внука день рождения, мы должны ехать в Киев его поздравлять, — вспоминает события начала полномасштабного вторжения Светлана. – Но 24 февраля проснулись в пять утра, потому что над нашим домом очень низко пролетали истребители, аж крыша тряслась. Мы слышали все, что происходило в Гостомеле, было очень громко, непривычно. Мозг этого не воспринимал…

Несмотря на опасность, покидать родной поселок супруги Поповых (муж Светланы Сергей работает преподавателем в местном аграрном лицее) не хотели. Договорились, что будут держаться до последнего, что бы ни происходило. Но действительность оказалась страшнее их ожиданий.

– 26 февраля на нашу улицу въехали танки, начали бить по центру, где тероборона обустроила блокпост, по домам. Впоследствии они рассредоточились по поселку, время от времени открывали огонь, – говорит Светлана. – 28 февраля через Бородянку колонной несколько часов без перерыва шла техника: танки, КамАЗы, заправщики, БТРы. Под Макаровым большинство было уничтожено, уцелевшие возвращались "рассвирепевшие". Нам пришло сообщение от знакомых, живущих ближе к околицам: "Идет хаотическая стрельба, прячьтесь по подвалам".

В тот же день оккупанты попали в дом Поповых – трижды выстрелили из танка, начался пожар.

Дом, в котором Светлана жила вместе с мужем и сыном, выгорел дотла

В считаные минуты остались одни стены, спасти ничего не удалось, кроме незначительного количества одежды, которую успели вынести соседи.

Семья Поповых потеряла все

– Не осталось даже элементарных вещей, – подчеркивает Светлана. – Дом восстановлению не подлежит – степень разрушения 92%, потому что от попадания снарядов даже фундамент с одной стороны уничтожен, еще и выгорело все внутри.

Через пять дней после начала оккупации Бородянки семья Поповых смогла выехать из поселка, в котором с каждой минутой становилось все опаснее.

– Вернулись мы в начале апреля, живем в летней кухне, через стенку – куры, – говорит Светлана. – Тогда же заходила в школу с надеждой, что уцелели какие-то учебные материалы, даже наивно думала, что раз ноутбук был под замком, то его не трогали. Но учебное заведение, в котором побывали кадыровцы, осталось в ужасном состоянии. Они сделали большие дыры в стенах между кабинетами. Кажется, что даже не разбирались в технике, смартдоской, например, подперли окна, телевизоры прострелили. Компьютерный класс, который открыли на прошлое 1 сентября, превратили в хлам. Мой кабинет математики — в прачечную, там стояли столитровые баки, ведра, наполненные водой, пакеты с порошком большие. То есть все было либо раскурочено, либо разворовано – это просто какой-то ужас!

В учебном заведении кадыровцы оставили после себя разруху

"Для меня очень важно видеть заинтересованные глаза детей"

В изуродованном лицее, конечно, работать не было возможности, но со 2 мая учебный процесс возобновили в дистанционном формате. При этом Бородянка была без всяких коммунальных благ. Светлане и другим учителям приходилось выискивать места, где хоть как-то "ловил" телефон, чтобы выложить на платформе Classroom видео с объяснением новой темы и задачами, затем получить от учеников отчеты об их выполнении и проверить.

- Выходили из ситуации как могли, — отмечает Светлана. – Потом уже в Бородянку приехали бригады из разных уголков Украины, восстановили и свет, и газ, и Интернет, и связь сделали стабильную. Также в августе стало известно, что наш лицей поможет восстановить литовское правительство. Работы уже продолжаются, но было ясно, что ремонт надолго, а новый учебный год приближался, работать надо было.

Бородянский лицей №1 пока не может принимать учеников

Ради этого Светлана и обустроила импровизированный класс во дворе. Учительница добавляет, что каждый день по 6-7 уроков, все это время на ногах. Даже когда на улице не слишком тепло. На видео, попавшем в сеть благодаря сыну учительницы, зафиксировано, что учебный процесс продолжается при +12 градусах. А чем дальше, тем будет холоднее.

Вскоре придут холода, и преподавание на улице станет проблематичным

Автор ролика, показывая, как работает его мама, отмечает: "В Украине есть не только ВСУ – Вооруженные Силы Украины, защищающие наше государство, но и УСУ – Учительские Силы Украины, стоящие на защите детей".

– С 1 сентября лишь несколько уроков давала через Classroom и только тогда, когда был ливень и реально нельзя было стоять у доски, – приводит пример Светлана. – Остальное время в Google Meet провожу урок полноценно, все объясняю вживую, дети могут задать вопросы. В этой ситуации для меня очень важно видеть заинтересованные глаза детей, живое общение. Это позволяет немного отвлечься от негативных мыслей, потому что ты не понимаешь, за что и зачем тебя "освободили" от твоей привычной жизни.

Учебники и мел – сейчас весь арсенал учительницы из Бородянки

По словам учительницы, большинство детей посещают ее онлайн-уроки. И это несмотря на то, что некоторые школьники потеряли жилье, или оно получило повреждения. Например, в 8-А, в котором она является классным руководителем, из 29 учеников только трое забрали документы: они остались за границей, куда эвакуировались, и там устроились в местные школы.

- Сын, когда делал это видео, хотел, чтобы его увидели орки, и поняли: несмотря на то, что они наделали в Украине, — ведь сколько жилья уничтожено, людей погибло, — мы продолжаем делать свое дело, — отмечает Светлана. – Мы не сломлены и у нас есть силы жить дальше, творить, воспитывать, учить, а они нам не ровня! Мне хотелось бы еще привлечь внимание к профессии учителя, посодействовать возвращению уважения к ней. Потому что сегодня очень большой кадровый голод в сфере образования.

Светлана Попова уже 30 лет работает в лицее, который сама и окончила

Светлана под конец подчеркивает, что, по ее мнению, не делает ничего героического, ведь таких, как она, много. Ее коллеги из других разрушенных войной городов, таких как Харьков, или оккупированных, таких как Херсон, где педагоги испытывают давление и получают угрозы, продолжают добросовестно выполнять свои обязанности. Еще жительница Бородянки добавляет, что, несмотря на трудности, за все время и не думала бросить учительство. А на вопрос, какой бы подарок хотела получить в День учителя, который будет отмечаться в скором времени, отвечает: "Маленький домик, где можно будет зимовать и повесить доску".

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