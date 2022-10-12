Курс доллара: до конца года валюты хватит – эксперт рассказал насколько НБУ хватит запасов долларов

Наличие запасов долларов держит его курс стабильным

Стабильности, которая установилась последнее время на валютном рынке Украины, курс доллара обязан прежде всего запасам НБУ, а также снижением спроса на покупку со стороны украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook пишет глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, по его словам, снижение спроса на валюту при стабильном ее предложении помогло сократить объем чистой продажи иностранной валюты НБУ с 862 млн до 608,5 млн долл.

Вместе с тем, чтобы обеспечить стабильность курса доллара НБУ пришлось продать в сентябре до 2,7 млрд долларов, что снизило международные резервы Украины на 5,9% до 23,9 млрд долл. Этих средств хватит на оплату 3,7 месяца критического импорта.

В то же время, международным резервы по-прежнему обеспечиваются поступлениями средств международной помощи, что существенно превышали выплаты по внешнему долгу.

"За сентябрь поступления валюты на счета правительства составили 2 млрд. долларов США, из которых 1,5 млрд. долларов США поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 0,5 млрд. долларов США – от Европейского Союза, 51, 7 млн ​​дол. США – от размещения внутренних государственных облигаций, номинированных в валюте", — поясняет Данилишин источники поступления валюты в НБУ, которые стабилизируют курс гривны.

По мнению экспертов, на этой неделе курс доллара может вырасти из-за высокого риска массированных ракетных обстрелов.