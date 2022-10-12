Рус

Курс долара: до кінця року валюти вистачить – експерт розповів, наскільки НБУ вистачить запасів доларів

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курс долара
Курс долара

Наявність запасів доларів тримає його стабільним курсом

Стабільності, яка встановилася останнім часом на валютному ринку України, курс долара завдячує насамперед запасам НБУ, а також зниженням попиту на купівлю з боку українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише голова ради Нацбанку України Богдан Данилишин, за його словами, зниження попиту на валюту за стабільної її пропозиції допомогло скоротити обсяг чистого продажу іноземної валюти НБУ з 862 млн до 608,5 млн дол.

Разом з тим, щоб забезпечити стабільність курсу долара, НБУ довелося продати у вересні до 2,7 млрд доларів, що знизило міжнародні резерви України на 5,9% до 23,9 млрд дол. Цих коштів вистачить на оплату 3,7 місяця критичного імпорту.

У той же час, міжнародні резерви, як і раніше, забезпечуються надходженнями коштів міжнародної допомоги, що суттєво перевищували виплати за зовнішнім боргом.

"За вересень надходження валюти на рахунки уряду склали 2 млрд доларів США, з яких 1,5 млрд доларів США надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 0,5 млрд доларів США — від Європейського Союзу, 51, 7 млн дол. США — від розміщення внутрішніх державних облігацій, номінованих у валюті", — пояснює Данилишин джерела надходження валюти до НБУ, які стабілізують курс гривні.

На думку експертів, цього тижня курс долара може зрости через високий ризик масованих ракетних обстрілів.

Теги:
#НБУ #Гривня #Курс долара