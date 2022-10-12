Курс долара: до кінця року валюти вистачить – експерт розповів, наскільки НБУ вистачить запасів доларів

Наявність запасів доларів тримає його стабільним курсом

Стабільності, яка встановилася останнім часом на валютному ринку України, курс долара завдячує насамперед запасам НБУ, а також зниженням попиту на купівлю з боку українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише голова ради Нацбанку України Богдан Данилишин, за його словами, зниження попиту на валюту за стабільної її пропозиції допомогло скоротити обсяг чистого продажу іноземної валюти НБУ з 862 млн до 608,5 млн дол.

Разом з тим, щоб забезпечити стабільність курсу долара, НБУ довелося продати у вересні до 2,7 млрд доларів, що знизило міжнародні резерви України на 5,9% до 23,9 млрд дол. Цих коштів вистачить на оплату 3,7 місяця критичного імпорту.

У той же час, міжнародні резерви, як і раніше, забезпечуються надходженнями коштів міжнародної допомоги, що суттєво перевищували виплати за зовнішнім боргом.

"За вересень надходження валюти на рахунки уряду склали 2 млрд доларів США, з яких 1,5 млрд доларів США надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 0,5 млрд доларів США — від Європейського Союзу, 51, 7 млн дол. США — від розміщення внутрішніх державних облігацій, номінованих у валюті", — пояснює Данилишин джерела надходження валюти до НБУ, які стабілізують курс гривні.

На думку експертів, цього тижня курс долара може зрости через високий ризик масованих ракетних обстрілів.