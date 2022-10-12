Долар може "стрибати" через обстріли: експерти спрогнозували курс цього тижня

Експерти очікують невеликих коливань

У зв'язку з масованим обстрілом України російськими окупантами в понеділок, 10 жовтня, постраждало багато об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, принаймі банківська система працює безперебійно, а Національний банк України постійно перебуває на зв'язку з банками для швидкого вирішення проблем, якщо такі виникнуть. Проте, сам валютний ринок зазнав коливань, і цього тижня зміни можуть тривати.

Про це розповіла засновниця та СЕО izibank Анна Тігіпко в коментарі "24 каналу". За її словами, у понеділок не збільшилось придбання й готівкової валюти, через що курс майже не змінився, але уникнути тимчасового послаблення гривні все одно не вийде.

"На мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону," – зазначила також Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, український науковець та економіст Роман Шеремета розповів, яким може бути курс долара після закінчення війни. На його думку, українцям можна очікувати доволі позитивний сценарій щодо національної валюти.