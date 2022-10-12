Долар стабілізувався: економіст розповів про ймовірний сценарій на валютному ринку

Такий прогноз можливий за швидкої перемоги України

На тлі повномасштабного вторгення росії в Україну курс валют постійно зазнає змін через нестабільну ситуацію на фронті. Важко також спрогнозувати, яким буде валютний ринок після завершення війни, адже впливати точно буде відбудова, економічні проблеми тощо. Вважається, що Україну може чекати доволі позитивні зміни, але є певні умови.

Про це розповів український науковець та економіст Роман Шеремета в коментарі "24 каналу". За його словами, потрібна виважена політика, щоб вийти з фіксованого курсу. У разі, якщо Україна доволі швидко переможе росію, і в країну прийде приплив капіталів й інвестицій, то і національна валюта зможе швидко вирівнятися і зміцнитися.

"Вся річ з прив'язкою до долара полягає в тому, що у вас немає значних запасів у цій валюті. І коли це станеться, то десь посередині цього процесу відновлення почнеться перехід від фіксованого курсу долара до ринкового, що вже буде визначатися попитом і пропозицією. І в тому випадку почнеться зміцнення гривні", — повідомив економіст.

У середу, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс долара не змінився.

Курс євро встановлено на рівні 35,55 грн за євро. Він виріс на 9 копійок.

Курс валют в Україні, 12 жовтня

Курс долара в банках України, 12 жовтня

Курс євро в банках України, 12 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько розповіла, яким може бути курс валют найближчим часом. За її словами, інформаційний фон в країні занадто впливає на ринок.