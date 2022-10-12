Доллар стабилизировался: экономист рассказал о предполагаемом сценарии на валютном рынке

Такой прогноз возможен при быстрой победе Украины

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину курс валют постоянно претерпевает изменения из-за нестабильной ситуации на фронте. Трудно также спрогнозировать, каким будет валютный рынок после завершения войны, ведь влиять точно будет восстановление, экономические проблемы и т.д. Считается, что Украину может ожидать достаточно положительные изменения, но есть определенные условия.

Об этом рассказал украинский ученый и экономист Роман Шеремета в комментарии "24 каналу". По его словам, нужна взвешенная политика, чтобы выйти из фиксированного курса. В случае, если Украина довольно быстро победит россию и в страну придет приток капиталов и инвестиций, то и национальная валюта сможет быстро выровняться и укрепиться.

"Вся суть с привязкой к доллару состоит в том, что у вас нет значительных запасов в этой валюте. И когда это произойдет, то где-то посреди этого процесса восстановления начнется переход от фиксированного курса доллара к рыночному, что уже будет определяться спросом и предложением. И в этом случае начнется укрепление гривны", — сообщил экономист.

В среду, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс доллара не изменился.

Курс евро установлен на уровне 35,55 грн за евро. Он вырос на 9 копеек.

Курс валют в Украине, 12 октября

Курс доллара в банках Украины, 12 октября

Курс евро в банках Украины, 12 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько рассказала, каким может быть курс валют в ближайшее время. По ее словам, информационный фон в стране слишком влияет на рынок.