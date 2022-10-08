Нестабильный доллар: эксперты рассказали, что будет с курсом в Украине в ближайшее время

В сложившейся ситуации укрепление гривни является определяющим фактором для цен на валюту

В последнее время ситуация на валютном рынке продолжает демонстрировать нестабильность: доллар то резко в цене растет, то постепенно ползет вниз. Однако, несмотря на динамику удешевления, эксперты отмечают, что говорить об укреплении цены на национальную валюту и уменьшении цены на иностранную, рано.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, несмотря на новости относительно так называемых "референдумов" и объявления частичной мобилизации в россии, на прошлой неделе наличный доллар наоборот в цене постепенно проседал. В то же время, по мнению эксперта, отсутствие реакции наличного рынка на соответствующие события означает, что украинский рынок уже "отработал" это все на уровне ожиданий еще во время минувшей волны удорожания валюты в стране.

По словам банкира Анны Тигипко, в сентябре курс был нестабильным из-за ряда сезонных факторов (аграрии покупали валюту, которую конвертировали в гривну), психологических факторов типа частичной мобилизации и нехватки наличных денег, а также валютного туризма.

"Конечно, это наша зависимость от иностранной помощи и проблематичная работа на экспорт. Ведь экспортеры также не спешат менять валюту. Несмотря на то, что компании адаптируются и есть зерновой коридор, логистика усложнена и объемы не те. Однако, Национальный банк, для решения проблемы, проведшие семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро", — пояснила она.

Еще один эксперт Олег Пиндзин убежден, что в последнее время, несмотря на падение и удорожание цен на валюту, доллар все равно двигается в коридоре от 41 до 42,5 гривны за доллар. По словам экономиста, это нельзя называть падением цен, скорее всего, это обычное колебание. Также он добавил, что, несмотря на неблагоприятные прогнозы, на следующий год в бюджете все же заложил среднегодовую цену на официальный в 42 гривны, однако наличный может быть значительно дороже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансового эксперта Даниила Монина, курс доллара в Украине зависит от политики НБУ.