Доллар на черном рынке подешевел: эксперты спрогнозировали курс на следующей неделе

У экспертов есть положительные прогнозы на ближайшее время

После значительных колебаний американской валюты в сентябре 2022 года курс наконец-то стабилизировался. Предполагается, что таких резких изменений на валютном рынке в ближайшую неделю не будет, в частности, это касается обменных пунктов.

Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Козырев на YouTube-канале "Финансовый портал Минфин". Есть положительные факторы для стабилизации курса гривны. Среди них ситуативный приток наличной валюты на рынок, что снизило котировки в обменниках.

"Значительное количество состоятельных украинцев сдает наличную валюту по 40-41 грн за доллар, затем пополняют свои карты и покупают валюту у банков по более дешевому курсу при условии ее размещения на трехмесячный депозит. Это повлекло за собой ситуативный приток наличной валюты на рынок и это снизило котировки в обменниках. Потому что запасы наличных денег у граждан не безграничны и они скоро закончатся", — подчеркивает Козырев.

В обменных пунктах на следующей неделе курс американской валюты прогнозируется в пределах коридора — 39,70-41,50 грн. Евро будет находиться в диапазоне от 39,20 до 40,90 грн. На межбанке доллар в дальнейшем будет оставаться в пределах 36,57-36,94 грн. Евровалюта будет находиться в пределах 36,65-37,30 грн.

В субботу, 8 октября, доллар курса НБУ стоит 36,56 грн. По сравнению с прошлыми сутками гривна немного укрепилась по отношению к евро. Сегодня его курс составляет 36,08 грн за 1 евро.

Курс валют в Украине 8 октября

Курс доллара в банках 8 октября

Курс евро в банках 8 октября

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