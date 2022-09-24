Почему растет курс доллара: эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке

Ситуация с долларом не изменится до конца войны

Курс доллара на наличном рынке в Украине сейчас напоминает маятник и в ближайшее время ситуация не изменится.

Как рассказал в комментарии 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук, наиболее весомым фактором, от которого зависят колебания курса валют, является война.

"Одно время (курс валют, — ред.) стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война", — говорит он.

Эксперт отметил, что помимо этого есть еще один фактор, который давит на гривну, а именно недостаточное количество наличного доллара в стране. Кушнирук считает, что если бы в Украине было больше наличной валюты, то и стабилизировать ситуацию было бы проще.

Кроме того, негативно влияет и огромный дефицит госбюджета, который пытаются покрыть за счет эмиссии, то есть "печатания" новых гривен.

"Учитывая, что эти средства идут в значительной степени на выплаты военным, а соответственно, очень легко потом влияют на рынок покупки валюты. Так это, к сожалению, работает и предотвратить это довольно трудно", — говорит эксперт.

Напомним, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассказал "Телеграфу" о том, что на валютном рынке происходит постоянная дестабилизация, а главным ее фактором является эмиссионная политика Нацбанка.