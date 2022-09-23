Курс доллара – спасет ли НБУ национальную валюту?

НБУ потратил на поддержку гривны более полутора миллиардов долларов

В последний рабочий день текущей недели курс доллара на черном рынке несколько стабилизировался в коридоре 42,8-43 грн., чему явно способствовало заявление НБУ о готовности подкреплять стабильность гривны продажей доллара.

Как сообщает сайт НБУ, с 29 августа по 16 сентября регулятор продал $1,67 млрд, купив при этом лишь около $40 млн.

"Уменьшение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков определяло сохранение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке, покрываемом Национальным банком. За прошедшую неделю чистые интервенции НБУ по продаже иностранной валюты составили $511 млн, что на 7,5% больше, чем на прошлой неделе", — говорит о продолжающемся росте спроса населения на доллар, который не могут удовлетворить ни банки ни НБУ, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Обещает продолжить валютные интервенции заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

По мнению многих экспертов, курс доллара в сентябре продолжит рост. Так, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что главным глобальным фактором для роста курса доллара будет являться регуляторная политика Федеральной резервной системы США, эмитента долларов. Экономический эксперт Даниил Монин считает, что курс доллара в сентябре может составить 43-45 гривен.