Курс долара – чи врятує НБУ національну валюту?

НБУ витратив на підтримку гривні понад півтора мільярда доларів

В останній робочий день поточного тижня курс долара на чорному ринку дещо стабілізувався у коридорі 42,8-43 грн ., чому явно сприяла заява НБУ про готовність підкріплювати стабільність гривні продажем долара.

Як повідомляє сайт НБУ, з 29 серпня по 16 вересня регулятор продав $1,67 млрд, купивши при цьому лише близько $40 млн.

"Зменшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків визначало збереження чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, що покривається Національним банком. За минулий тиждень чисті інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти склали $511 млн, що на 7,5% більше, ніж минулого тижні", — говорить про зростання попиту населення на долар, що триває, який не можуть задовольнити ні банки ні НБУ, голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Обіцяє продовжити валютні інтервенції заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

На думку багатьох експертів, курс долара у вересні продовжить зростання. Так, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, що головним глобальним фактором для зростання курсу долара буде регуляторна політика Федеральної резервної системи США, емітента доларів. Економічний експерт Данило Монін вважає, що курс долара у вересні може становити 43-45 гривень.