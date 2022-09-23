Долар продовжуватиме рости? У Нацбанку дали конкретну відповідь

Долар за останні дні сильно подорожчав

За останню добу курс американської валюти в Україні різко виріс, тож виникають і хвилювання щодо подальшого становища на валютному ринку. Проте, у Нацбанку подібні зміни, на які вплинули не економічні, а психологічні чинники, вважають лише тимчасовими.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже неодноразово, зокрема під час повномасштабної війни, проходили такі ситуативні сплески, і завжди за підсумком курс у готівковому сегменті валютного ринку повертався до рівноважного рівня. Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті ринку може слабшати та зміцнюватися", – зазначив він.

Крім оголошення часткової мобілізації в російській федерації, Гелетій назвав ще одною причинию коливання курсу нестачу готівкової валюти в касах деяких банків. Ця проблема наразі активно вирішується Нацбанком і вона потребує часу для повноцінного вирішення.

"Ми готові й надалі підкріплювати каси банків готівкою для остаточного вирішення цієї проблеми. Національний банк має достатні обсяги готівкової іноземної валюти для цього", — підкреслив Гелетій.

Він додав, що на динаміку курсу на початку осені також вплинули традиційні сезонні фактори, також тимчасові: це зростання попиту на готівкову іноземну валюту з боку аграрного сектору.

На ранок, 23 вересня, НБУ встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн, тобто залишився таким самим.

Курс євро встановлений на рівні 36,08 грн. Він знизився на 13 коп. у порівнянні з попереднім днем.

На чорному ринку купівля/продаж американського долара становить 42,80/43,00 грн; євро – 41,35/41,80 грн.

Курс валют в Україні 23 вересня

Курс долара в банках України 23 вересня

Курс євро в банках України 23 вересня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Данило Монін спрогнозував, чи може курс американської валюти дійти до 45 гривень до кінця вересня.