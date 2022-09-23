Доллар будет продолжать расти? В Нацбанке дали конкретный ответ

Доллар за последние дни сильно подорожал

За последние сутки курс американской валюты в Украине резко вырос, поэтому возникают и волнения по поводу дальнейшего положения на валютном рынке. Однако у Нацбанка подобные изменения, на которые повлияли не экономические, а психологические факторы, считают лишь временными.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы уже неоднократно, в частности, во время полномасштабной войны, проходили такие ситуативные всплески, и всегда по итогу курс в наличном сегменте валютного рынка возвращался к равновесному уровню. Хочу напомнить, что курс в наличном сегменте рынка может ослабевать и укрепляться", — отметил он.

Помимо объявления частичной мобилизации в российской федерации, Гелетий назвал еще одной причиной колебания курса нехватку наличной валюты в кассах некоторых банков. Эта проблема сейчас активно решается Нацбанком и требует времени для полноценного решения.

"Мы готовы и дальше подкреплять кассы банков наличными деньгами для окончательного решения этой проблемы. Национальный банк имеет достаточные объемы наличной иностранной валюты для этого", — подчеркнул Гелетий.

Он добавил, что на динамику курса в начале осени также повлияли традиционные сезонные факторы, также временные: рост спроса на наличную иностранную валюту со стороны аграрного сектора.

На утро, 23 сентября, НБУ установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 36,57 грн, то есть он остался прежним.

Курс евро установлен на уровне 36,08 грн. Он снизился на 13 коп. по сравнению с предыдущим днем.

На черном рынке покупка/продажа американского доллара составляет 42,80/43,00 грн; евро – 41,35/41,80 грн.

Курс валют в Украине 23 сентября

Курс доллара в банках Украины 23 сентября

Курс евро в банках Украины 23 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономический эксперт Даниил Монин спрогнозировал, может ли курс американской валюты дойти до 45 гривен до конца сентября.