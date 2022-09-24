Чому зростає курс долара: експерт розповів, що відбувається на валютному ринку

Ситуація з доларом не зміниться до кінця війни

Курс долара на готівковому ринку в Україні зараз нагадує маятник, і найближчим часом ситуація не зміниться.

Як розповів у коментарі 24 каналу економічний експерт Борис Кушнірук, найвагомішим чинником, від якого залежать коливання курсу валют, є війна.

"Певний час (курс валют, — ред.) стабілізується, потім проходить місяць — півтора, після чого починається нове підняття курсу. І так, на жаль, продовжуватиметься доти, доки не завершиться війна", — говорить він.

Експерт зазначив, що, крім цього, є ще один фактор, який тисне на гривню, а саме недостатня кількість готівкового долара в країні. Кушнірук вважає, що якби в Україні було більше готівкової валюти, то й стабілізувати ситуацію було б простіше.

Крім того, негативно впливає і величезний дефіцит держбюджету, що намагаються покрити шляхом емісії, тобто "друкування" нових гривень.

"З огляду на те, що ці кошти йдуть значною мірою на виплати військовим, а відповідно, дуже легко потім впливають на ринок купівлі валюти. Так це, на жаль, працює і запобігти цьому досить важко", — каже експерт.

Нагадаємо, керівник з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук розповів "Телеграфу" про те, що на валютному ринку відбувається постійна дестабілізація, а головним її фактором є емісійна політика Нацбанку.