Долар росте, а гривня девальвує: економіст назвав помилки Нацбанка

Економіст вважає, що в Нацбанку мають перестати жорстке регулювання нацвалюти

У Нацбанку України заявляють, що курс долара до гривні не зміниться і є повністю контрольованим, тим часом як на валютному ринку відбувається постійна дестабілізація. Експерти схиляються до думки, що саме емісійна політика НБУ є фактором макроекономічної нестабільності, а через жорстке регулювання гривня "вичавлюється" і створюється інфляційний і девальваційний тиск.

Про це заявив головний економіст, керівник з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Головний фактор – це кількість гривень у обігу. Емісійна політика НБУ. Другий фактор, згідно із законом попиту та пропозиції, – наявність твердої валюти. Торговий та платіжний баланс. Мова про те, скільки грошей приходить у країну у вигляді іноземних інвестицій, переказів із-за кордону (насамперед надходжень від заробітчан)? Наскільки внутрішній ринок формує попит на гроші? Це і домогосподарства, і бізнеси", — наголошує економіст.

Національний банк України на суботу, 24 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався з 21 липня.

Євро подешевшав та коштує 36,07 грн.

Курс долара в банках 24 вересня

Курс євро в банках 24 вересня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, заява президента росії володимира путіна спричинила різкий стрибок курсу американської валюти.