Доллар растет, а гривна девальвирует: экономист назвал ошибки Нацбанка

Экономист считает, что в Нацбанке должны перестать жесткое регулирование нацвалюты

В Нацбанке Украины заявляют, что курс доллара к гривне не изменится и полностью контролируется, в то время как на валютном рынке происходит постоянная дестабилизация. Эксперты склоняются к мнению, что именно эмиссионная политика НБУ является фактором макроэкономической нестабильности, а из-за жесткого регулирования гривна "выжимается" и создается инфляционное и девальвационное давление.

Об этом заявил главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Главный фактор – это количество гривен в обороте. Эмиссионная политика НБУ. Второй фактор, согласно закону спроса и предложения, – наличие твердой валюты. Торговый и платежный баланс. Речь о том, сколько денег приходит в страну в виде иностранных инвестиций, переводов из -за рубежа (прежде всего поступлений от работников)? Насколько внутренний рынок формирует спрос на деньги? Это и домохозяйства, и бизнесы", — отмечает экономист.

Национальный банк Украины на субботу, 24 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля.

Евро подешевел и стоит 36,07 грн.

Курс доллара в банках 24 сентября

Курс евро в банках 24 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, заявление президента россии владимира путина повлекло за собой резкий скачок курса американской валюты.