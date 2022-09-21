Что будет с курсом гривны и украинским экспортом – прогноз экспертов

Телеграф расспросил экспертов, какие факторы сегодня влияют на валютный курс, а также – насколько можно доверять последним успокаивающим сообщениям НБУ

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, которое продолжается уже 209 дней, курс валют стал чрезвычайно нестабильным.

При этом первый заместитель председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман уверяет, что в ближайшее время курс будет без изменений, а ситуация – контролируема.

"Телеграф" расспросил экспертов, какие факторы сегодня влияют на валютный курс, а также – насколько можно доверять последним успокаивающим сообщениям НБУ и так ли плоха долларизация украинской экономики.

О курсе и прогнозах НБУ

Инвестиционный банкир Сергей Фурса акцентирует, что на валютный курс традиционно влияют внешняя и внутренняя торговля, инвестиции и так далее. Но в нашей ситуации, отмечает он, самый главный фактор – это война. И пока она продолжается, давление на гривну будет оставаться. Прочие же факторы, по его мнению, влияют на курс незначительно.

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Главный фактор – это количество гривен в обращении. Эмиссионная политика НБУ. Второй фактор, по закону спроса и предложения – наличие твердой валюты. Торговый и платежный баланс. Речь о том, сколько денег приходит в страну в виде иностранных инвестиций, переводов из-за рубежа (прежде всего – поступлений от заробитчан)? Насколько внутренний рынок формирует спрос на деньги? Это и домохозяйства, и бизнесы. Сегодня видим, что фактором макроэкономической дестабилизации (кроме, понятно, войны) является эмиссионная политика НБУ. Печатанье денег. Вместе с жестким валютным регулированием это выдавливает гривну на валютный рынок, создавая инфляционное и девальвационное давление".

Комментируя сдержанно оптимистичные заявления НБУ касательно курса и инфляции, Сергей Фурса предполагает, что инфляция остается высокой даже в следующем году. И давление на гривну, подчеркивает он, сохранится до окончания войны.

"Просто за последние несколько месяцев мы получаем гораздо больше западной помощи. К тому же, с августа заработала "зерновая сделка", что также способствует ослаблению давления на гривну. Ситуация стала полегче, но давление всё равно остается", – поясняет эксперт.

По мнению Ярослава Романчука, когда в проекте бюджета на следующий год записаны абсолютно гипотетические, высосанные из пальца вещи, когда сам НБУ говорит, что в 2023 году прогнозируется инфляция около 30%, верить в допущение, что среднегодовой курс будет 42 грн за 1 доллар (при смутных представлениях о поступлении валюты и ускорении экспорта) – не приходится.

"Такого рода макроэкономическая политика, которая основана на политических и даже психологических допущениях, едва ли создаёт атмосферу доверия к любым прогнозам органов власти", – констатирует эксперт.

О ставке ФРС, долларизации экономики и экспортных видах

Сергей Фурса считает, что предполагаемое повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в США никак не повлияет на курс гривны.

Ярослав Романчук поясняет, что повышение ключевой ставки ФРС влияет на мировую экономику в целом.

"Это, – уточняет он, – окончание эпохи дешевых или бесплатных денег, что имело место быть при фактически нулевой ставке. Повышение же ее будет означать, что резко увеличивается долговая нагрузка, риски дефолтов корпораций и даже стран. Американская экономика, которая должна была вырасти на 2,7%, близка к нулю. То же самое касается зоны евро, европейской экономики. Мы увидим изменение бизнес-цикла. Когда мировая экономика в таком состоянии, резко сокращается спрос на товары, которые являются товарами традиционного экспорта Украины. Речь, прежде всего, о сельхозпродукции (цены на продовольствие будут падать), энергетических товарах, металлах. Это и есть тот структурный разлом, к которому нужно готовиться".

Курс же гривны, подчеркивает Ярослав Романчук, – это не столько ставка ФРС или сдувание пузыря фондового рынка в США, сколько функция деятельности НБУ, способность правительства сделать конкуренцию на рынке финансовых посредников. К примеру, акцентирует он, "разбомбить" синдикат больших банков, которые, по сути, создали вместе с НБУ очень нездоровую ситуацию на рынке кредитов и денег.

Что касается дальнейшей долларизации украинской экономики, то эксперты в нынешних условиях видят в этом лишь позитив.

"Сейчас война. И люди идут в безопасные активы. Таковым является доллар. И пока идет война, эта тенденция будет продолжаться", – прогнозирует Сергей Фурса.

По словам Ярослава Романчука, за 30 лет гривна стала инструментом, который способствовал обнищанию населения, потере оборотного капитала.

"Почти 20 лет Украина входит в топ-15 самых неблагополучных стран по инфляции, – напоминает он. – Поэтому в условиях войны, когда очень высоки риски, я бы предложил легализацию на нашей территории пяти основных валют, включая доллар, евро, фунт, польский злотый, чтобы минимизировать потери бизнеса и населения от неадекватно мягкой политики НБУ. В данной ситуации долларизация – это благо. Она позволяет создавать адекватные ожидания к экономической политике и сократить издержки на последующее восстановление".

Что касается ключевых источников экспортной выручки в 2023 году, по мнению Сергея Фурсы, они будут такие же, как и сейчас. Возможно, если получится расширить "зерновую сделку" на металлы и руду, то добавятся еще и доходы от металла и руды.

Ярослав Романчук отмечает:

"Если бы украинские власти применили или адаптировали ту программу военной экономики, которая была предложена, в частности, нами, можно было бы говорить о том, что в частях Украины, где не идут военные действия, способны появиться новые предприятия с потенциалом роста, экспорта сельхозпродукции, мебельной продукции, возможно, металлов. Но в данной ситуации главное концентрироваться не на таргетах увеличения абсолютных цифр экспорта, а на создании институтов для долгосрочного, быстрого экономического роста. Если мы это сделаем, то доверие будет к нам, деньги сюда зайдут быстро, как только мы победим рашистов. Пока в этом направлении, к сожалению, ничего не делается или делается очень мало. А в 2022 году власти просто восстанавливают довоенный налоговый режим, регуляторную практику. Учитывая, что при потере экспорта, который шел за счет предприятий восточной и южной Украины, мы ничего нового не делаем, можно прогнозировать еще большее проседание в данном направлении".