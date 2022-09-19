Доллар не вырастет? В Нацбанке объяснили, при каких условиях курс не изменится

В Нацбанке считают, что курс доллара к гривне не изменится

В результате полномасштабного вторжения россии в Украину курс национальной и иностранных валют стал чрезвычайно нестабильным, ведь на него влияют множество факторов. Большинство экспертов склонны к мнению, что доллар значительно вырастет в ближайшее время, но все же так считают не все.

Первый заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал на брифинге в Media Center Ukraine, что на самом деле может быть с курсом доллара по отношению к гривне.

"Если послушать мнение экспертов, хорошо разбирающихся в макроэкономических аспектах, можно услышать, что в ближайшее время курс будет без изменений. Я также придерживаюсь этого мнения", — подчеркивает он.

Заместитель председателя Совета НБУ отметил, что негативно влиять на курс национальной валюты может затягивание во время войны, несвоевременная международная помощь, низкие ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа.

"Риски на валютном рынке контролируемы. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет контролирована", — успокоил украинцев Фурман.

Как сообщал "Телеграф" ранее, председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин рассказал, что НБУ принимает ряд мер, чтобы сберечь национальную валюту.