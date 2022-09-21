Заява путіна різко підняла курс долара в Україні

Курс долара сильно зріс після слів кривавого диктатора

Після заяв президента росії володимира путіна про часткову мобілізацію та "референдуми" на окупованих територіях України готівковий курс долара в нашій країні різко пішов вгору.

Про це в середу, 21 вересня, повідомляє stranaua. За інформацією джерела, на чорному ринку він додав одразу 2 гривні й досяг 44,61 грн/$ опівдні. До 14 години цінник зупинився на 44,0 грн/$, проте попит на валюту, як і раніше, високий.

Крім того, курс долара зростав із самого ранку і в банках. До обіду він підскочив на 2 гривні та зупинився на 45 грн/$. Продаж валюти за цією ціною поставили ПУМБ, Акордбанк та Полікомбанк (пізніше ціни трохи впали до рівня 43-44,4 грн за $). Навіть державні банки відреагували на те, що відбувається, і вперше підняли свої ціни вище за рекомендовані їм 40 грн/$. Ціна валюти в них сягала 40,90 грн/$.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що лише допомога Нацбанку допоможе утримати курс долара.

"Це безумовно паніка, викликана заявами Кремля. І девальваційні очікування, що без того спостерігалися, посилилися в очікуванні можливої ескалації військових дій. Необхідна підтримка Нацбанку України, щоб збити попит на валюту", — заявив Шевчишин.

Раніше банкіри розповіли, як знизити курс долара, і що для цього потрібно. Фінансист Сергій Фурса порадив українцям не зберігати долари "під матрацом".