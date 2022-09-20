Курс долара – 5 способів, як знизити дефіцит готівки

Банкіри радять як знизити курс долара, що для цього потрібно

Курс долара в Україні продовжує зростати, і основною причиною цього є відсутність альтернативи у зберіганні заощаджень. Так, за словами першого заступника голови COMINBANK Лілії Овчарової, попит на валюту викликаний тим, що інші механізми заощадження коштів не такі надійні:

депозити у банках під 19% невигідні порівняно з обліковою ставкою НБУ у 25% та ще вищою інфляцією у 30-35%;

купівля нерухомості небезпечна через бойові дії та ризик пошкодження купленого майна.

"Саме тому підвищений попит на іноземну валюту, який станом на початок вересня на 35-40% перевищує наявну пропозицію, є ще одним джерелом для зростання курсу", — наголосила експерт.

На думку Лілії Овчарової, щоб змінити цю ситуацію, необхідні 5 кроків:

корінний перелом у війні, відновлення, де можливо, ділової та бізнес-активності;

чітка та ефективна стратегія щодо економічного відновлення країни, у тому числі за допомогою іноземних інвестицій;

баланс державного бюджету вже у 2023 році, покриття "дірки" між надходженнями та видатками;

стабілізація курсу гривні; зниження темпів інфляції щонайменше до 1-1,5% на місяць;

зростання доходів громадян орієнтовно на 15-20%.

У цих умовах 2023 року розрив між попитом та пропозицією на іноземну валюту може суттєво скоротитися — до 5-10%, що дозволить зробити національну валюту набагато стабільнішою.

Як попереджає директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, курс долара може зрости вже цього тижня, після 21 вересня.