Курс доллара – 5 способов как снизить дефицит наличности
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Банкиры советуют как снизить курс доллара, что для этого нужно
Курс доллара в Украине продолжает расти, и основная причина тому – отсутствие альтернативы в хранении сбережений. Так, по словам первого заместителя главы COMINBANK Лилии Овчаровой, спрос на валюту вызван тем, что другие механизмы сбережения средств не так надежны:
- депозиты в банках под 16% невыгодны в сравнении с учетной ставкой НБУ в 25% и еще более высокой инфляцией;
- покупка недвижимости опасна из-за боевых действий и риска повреждения купленного имущества.
"Именно поэтому повышенный спрос на иностранную валюту, который по состоянию на начало сентября, на 35-40% превышает имеющееся предложение, является еще одним источником для роста курса", — подчеркнула эксперт.
По мнению Лилии Овчаровой, чтобы изменить эту ситуацию необходимы 5 шагов:
- коренной перелом в войне, возобновление, где возможно, деловой и бизнес-активности;
- четкая и эффективная стратегия по экономическому восстановлению страны, в том числе посредством иностранных инвестиций;
- баланс государственного бюджета уже в 2023 году, покрытие "дыры" между поступлениями и расходами;
- стабилизация курса гривны, снижение темпов инфляции по меньшей мере до 1-1,5% в месяц;
- рост доходов граждан ориентировочно на 15–20%.
В этих условиях в 2023 году разрыв между спросом и предложением на иностранную валюту может существенно сократиться — до 5-10%, что позволит сделать национальную валюту гораздо более стабильной.
Как предупреждает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров курс доллара может вырасти уже на этой неделе, после 21 сентября.