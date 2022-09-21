Обстріл ЗАЕС, "референдуми" та промова путіна: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок середи, 21 вересня, українці, як і світова спільнота, схвильовані останніми заявами, що лунають з боку країни-агресора, проте продовжують виборювати свою незалежність.

"Телеграф" зібрав найголовніші новини ночі і ранку.

"Референдуми"

20 вересня стало відомо про плани окупантів провести так звані "референдуми" про приєднання до рф одразу всіх окупованих районів на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

"Референдуми" хочуть провести вже через лічені дні — 23-27 вересня. До того "голосування" багато разів переносили, і така поспішність має бути викликана якимись важливими причинами.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що "референдуми" перш за все спрямовані саме на росіян, щоб змусити їх активніше йти воювати за "приєднані" території. Також рф потім звинувачуватиме ЗСУ в "нападі на росію" при їх спробах деокупувати землі.

Звернення путіна

Після галасу навколо "референдумів" президент рф володимир путін мав виступити з "терміновим" зверненням щодо цього питання, проте в оголошений час так і не з'явився в ефірі, через що навіть пішли жартівливі припущення, що путін помер.

В результаті звернення має бути о 9-10 годині ранку 21 вересня.

Радник голови ОП Михайло Подоляк припускає, що перенос зробили у зв'язку з необхідністю переписування промови через дуже негативну реакцію світової спільноти.

Днів без терору рф — нуль

Вночі росіяни обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі, було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС, — повідомляє "Енергоатом".

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива. Протягом ночі персонал ЗАЕС знайшов можливість налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції.

Також був обстріл житлових багатоповерхівок у Холодногірському районі Харкова, в одній багатоповерхівці зачепило одразу кілька поверхів, були заблоковані люди.

Зеленський в ООН

Сьогодні на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський звернеться до світових лідерів. Президент анонсував "важливі сигнали" від України у своєму виступі. Він відбудеться у форматі онлайн у другій половині дня.

Успіхи ЗСУ

За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія завдали близько 60 ударів по районах зосередження сили і техніки ворога, складах боєприпасів, тощо. Сили ППО збили один СУ-25 та чотири БпЛА противника, — інформує Генштаб ЗСУ.

Ситуація в Чорному морі

Наразі в Чорному морі маневрує 12 катерів та кораблів рф, серед яких три надводних ракетоносії, що мають напоготові 24 ракети типу "Калібр", а також два великих десантних кораблі разом з десантних катером, — повідомляє оперативне командування "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями на фронті ви також можете у нашій онлайн-трансляції — Війна — день 210: росія готує "референдуми" через провали на фронті, звернення путіна.