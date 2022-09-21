Обстрел ЗАЭС, "референдумы" и речь путина: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утром среды, 21 сентября, украинцы, как и все мировое сообщество, взволнованы последними заявлениями, звучащими со стороны страны-агрессора, однако продолжают бороться за свою независимость.

"Телеграф" собрал самые главные новости ночи и утра.

"Референдумы"

20 сентября стало известно о планах оккупантов провести так называемые "референдумы" о присоединении к рф сразу всех оккупированных районов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Референдумы" хотят провести уже через считанные дни — 23-27 сентября. Ранее "голосование" много раз переносили, и такая поспешность должна быть вызвана какими-то важными причинами.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что "референдумы" прежде всего направлены именно на россиян, чтобы заставить их активнее идти воевать за "присоединенные" территории. Также россия потом будет обвинять ВСУ в "нападении на рф" при их попытках деоккупировать земли.

Обращение путина

После шума вокруг "референдумов" президент рф владимир путин должен был выступить с "срочным" обращением по этому вопросу, однако в объявленное время так и не появился в эфире, из-за чего даже пошли шутливые предположения, что путин умер.

В конечном итоге обращение ожидается в 9-10 часов утра 21 сентября.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предполагает, что перенос сделали в связи с необходимостью переписывания речи из-за крайне негативной реакции мирового сообщества.

Дней без террора рф — ноль

Ночью россияне обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС, — сообщает "Энергоатом".

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. В течение ночи персонал ЗАЭС нашел возможность наладить питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции.

Также был обстрел жилых многоэтажек в Холодногорском районе Харькова, в одной многоэтажке зацепило сразу несколько этажей, были заблокированы люди.

Зеленский в ООН

Сегодня на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обратится к мировым лидерам. Президент анонсировал "важные сигналы" от Украины в своем выступлении. Он состоится в формате онлайн во второй половине дня.

Успехи ВСУ

За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли около 60 ударов по районам сосредоточения силы и техники врага, складах боеприпасов и т.д. Силы ПВО сбили один СУ-25 и четыре БПЛА противника, — информирует Генштаб ВСУ.

Ситуация в Черном море

Сейчас в Черном море маневрирует 12 катеров и кораблей рф, среди которых три надводных ракетоносителя, имеющих наготове 24 ракеты типа "Калибр", а также два больших десантных корабля вместе с десантным катером, сообщает оперативное командование "Юг".

Оперативно следить за событиями на фронте вы также можете в нашей онлайн-трансляции – Война – день 210: россия готовит "референдумы" через провалы на фронте, обращение путина.