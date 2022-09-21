Время переписывать речь: у Зеленского язвительно отреагировали на перенос обращения путина

Бурная реакция мировых политиков на вероятные решения путина могла возыметь свой эффект

Российский кровавый диктатор владимир путин, чьего обращения так сильно ждали накануне вечером, решил перенести его на день позже. Оно должно начаться вечером среды, 21 сентября. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, отмена изначального выступления путина может быть связана с тем, что Кремлю пришлось срочно смещать изначально запланированные акценты.

Об этом чиновник написал в личном Twitter, комментируя происходящее в россии. Напомним, что трансляцию обращения путина откладывали несколько часов кряду, а потом и вовсе перенесли на 20:00 следующего дня.

"Время "переписывать речь", — ехидно заметил Михаил Подоляк. — Автор потенциального "шедевра о референдумах" просто увидел реакцию…"

Представитель ОП уверен, что во время обращения к российскому народу путин планировал официально поддержать псевдореферендумы, о готовности проводить которые изначально заявили боевики в ОРДЛО, а затем и коллаборанты на Херсонщине.

Однако этому, а также последующему объявлению мобилизации в рф могла помешать реакция многих официальных лиц мировой политики. Сначала свое мнение насчет такого развития событий высказали в Вашингтоне, после чего отреагировал даже турецкий президент Реджеп Эрдоган.

К слову, украинский лидер Владимир Зеленский считает, что все "пугалки" о псевдореферендумах не являются для нашей страны чем-то новым, а потому ВСУ по-прежнему продолжат работу над освобождением родной земли.