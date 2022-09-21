Долар в Україні зростає: порада від фінансиста, чи варто скуповувати валюту

Готівковий долар не єдиний спосіб отримати зиск

Курс долара в Україні на готівковому ринку продовжує зростати. Після того, як напередодні він подолав позначку у 42 грн, він продовжує дертися вгору. Це спричинене недоліком саме готівкового долара на ринку.

Таку думку висловив фінансист Сергій Фурса. Він зазначив, що раніше доставити валюту, що бракує, в Україну можна було літаками. Нині такі обсяги доставляти не можуть.

Фурса зазначив, що українці створили ажіотаж підвищенням попиту, купуючи готівковий долар та ховаючи його "під матрацом". Він також порадив українцям не скуповувати долари, адже на них впливає інфляція, а розміщувати вклади у банках чи купувати доларові військові облігації, які можуть дати дохід.

Для тих, хто хоче придбати готівковий долар в обмінниках, варто орієнтуватися в курсі на 21 вересня. У середньому по Україні долар коштує 42,4/42,75 грн.

Курс долара в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Нацбанк перейнявся питанням наявності американської валюти в Україні і втручався в цей процес. Отримати готівкову валюту на руки також можна, провівши долари чи євро через депозит банків — таку послугу надають не всі фінансові установи та на певних умовах.