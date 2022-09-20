Долар зростає: у НБУ розповіли, чи буде валюта в касах банків

Проблеми з "готівкою" в Україні не буде

Поки багато експертів дають невтішний прогноз на курс долара, в Україні повідомили, що проблема дефіциту готівкової валюти в українських банках наразі вирішена.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман, передає Ukrinform TV. Він зазначив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну порушило логістику долара в країні, проте зараз проблему вдалося вирішити. Раніше логістика готівкової валюти забезпечувалася авіасполученням.

"Справді, була недовгий час ця проблема ... Насамперед вона була пов’язана з війною.

Сьогодні ця логістика по транспорту значно менша по обсягу, значно більше витрат… Тому короткий проміжок часу був незначний дефіцит валюти. НБУ втручався у цю проблему, вирішивши її шляхом продажу банкам готівкового долара чи готівкового євро”, – наголосив Фурман.

Банкір розповів, що НБУ для розв'язання проблеми також дозволив комерційним банкам продавати безготівковий долар із подальшим розміщенням на депозитах.

Фурман також розповів, за яких умов курс долара в Україні не піде вгору. Проте більшість експертів вважають, що долар досягне психологічної позначки 50 грн за 1$ вже у 2023 році.