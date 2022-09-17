Долар на чорному ринку впевнено повзе вгору: експерт назвав несподівану причину здорожчання валюти

Чорний ринок останнім часом демонструє нестабільність, проте із закінченням зими все може змінитися

Валюта в українських обмінниках продовжує дорожчати. На думку експерта, такий розвиток подій зумовлений фізичним браком готівкових доларів для продажу населенню через наближення опалювального сезону.

Як повідомив економічний експерт Олег Пензін, здорожчання американської готівкової валюти в Україні у більшості своїй викликане дефіцитом через збільшення попиту. Проте, це не єдина причина. За словами аналітика, із наближенням зими все більша частина українців почала купувати опалювальні та обігрівальні прилади на випадок проблем з теплом і світлом. У результаті бізнес почав збільшувати імпорт, на що знадобився долар. Саме підвищений попит і штовхає курс знову повзти угору до позначки у 42 гривні, а то й більше.

Якщо розглянути ситуацію, котра останніми днями спостерігається на валютному ринку України, то американський долар із наближенням холодів дійсно дорожчає. Так, за даними фінансового порталу "Мінфін", у перший вихідний тижня в обмінниках долар США здорожчав до 41,84 гривень під час купівлі. Хоча ще вчора його ціна становила 41,70 гривень

Продаж заокеанської валюти упродовж сьогоднішньої доби обійдеться у 41,97 гривень, що на 12 копійок більше, аніж у п'ятницю.

Європейська валюта на чорному ринку у суботу обійдеться під час купівлі у 40,82 гривні, водночас продаж сьогодні коштуватиме 41,10 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з доларом у 2023 році і чи зросте його ціна до позначки у 50 гривень.