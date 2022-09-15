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Курс долара по 36 чи 50 гривень – експерт назвав умови для ревальвації та девальвації гривні

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Микита Синицін Микита Синицін
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Що впливає курс долара
Що впливає курс долара

Курс долара може зрости або впасти на 20%

Хоча курс готівкового долара поки стабільний, насправді валюта може майже будь-якої миті як піти вгору, так і опуститися до офіційного рівня.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, можливі два сценарії:

  • зростання курсу долара до 50 гривень;
  • зниження курсу долара до 36-37 гривень.

Основним фактором, який може вплинути на різке падіння курсу долара, експерт називає глобальні успіхи ЗСУ у війні з росією.

"Сьогодні багато бізнесменів не ведуть бізнес, конвертували гривню в долари і вивели їх в офшори, а нерезиденти (громадяни інших країн – ред.) не купують українських цінних паперів – все через військові ризики. Але як тільки ЗСУ звільнять Херсонську та Запорізьку області, увійдуть на територію Криму, звільнятимуть Донбас – бізнес почне продавати долар, щоб запустити виробництво, а нерезиденти міняти долари на купівлю гривневих облігацій" — пояснив "Телеграфу" експерт.

Щоправда, такий сценарій хоч і найбажаніший, але й складний для реалізації.

"Може бути й інша ситуація — війна затягнеться, бізнес і фінансисти не ризикуватимуть, продовжать вкладатися в долар і його курс зростатиме. У такій ситуації цілком можливий і курс 50 гривень, який раніше звучав у прогнозах Кабміну", — вважає Охріменко.

Інші експерти вважають, що курс долара зростатиме через фізичну нестачу готівкової валюти.

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