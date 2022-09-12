Українцям розповіли, що буде з доларом найближчим часом та до чого тут дефіцит готівки

Експерти кажуть, що курс утримується на високих позначках через значний попит на готівковий долар

За останній тиждень курс долара на чорному ринку помітно піднявся у ціні, а сталося це на фоні численних сигналів про те, що в Україні може виникнути дефіцит доларових банкнот. Експерти кажуть, що у найближчий тиждень американська валюта коливатиметься у ціні від 41 до 42 гривень за умовну одиницю, а ринок таки впорається з дефіцитом.

Про це у коментарі "24 каналу" розповіла директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько.

За її словами, оцінки НБУ кажуть про те, що щоденний попит на валюту на готівковому ринку складає 50-60 мільйонів доларів. При цьому Нацбанк ще минулого тижня ухвалив рішення про проведення аукціону з продажу системно важливим банкам готівкових 100 мільйонів доларів для підкріплення кас. Це дало свій ефект, але не у такій мірі, як цього очікувалося.

"Частково позитивний ефект відчувався вже наприкінці минулого тижня, коли курс у готівковому сегменті скоригуватися з пікових 41,60–41,80 гривні за долар до 41,50–41,70 гривні за долар. Але поки зарано казати про подолання дефіциту банкноти, тож курс утримується на досить високих позначках", — зазначила експерт.

Вона додала, що цього тижня НБУ запропонує банкам ще й готівкові євро, однак, якщо врахувати нинішню популярність долара, то наступного тижня суттєвого зниження курсу на готівковому ринку не буде. Золотько вважає, що курс долара коливатиметься у межах 41-42 гривні.

"Ринок подолає дефіцит, що виник. Так, завозити банкноту наземним транспортом довше, складніше та дорожче. Але попит на готівку робить цю процедуру більш рентабельною, тож зрештою із цією проблемою ринок впорається. Просто на це потрібно трохи більше часу, з огляду на ті ж логістичні складнощі", — резюмувала вона.

Як повідомляв "Телеграф", деякі експерти вважають, що осіннє зростання курсу долара можна пояснити ще й наближенням опалювального сезону. Таку думку висловив економічний експерт Олег Пензін, зазначивши, що цей фактор нестиме тимчасовий характер і тому якогось серйозного та стабільного зростання курсу долара у вересні не відбудеться.