Курс долара восени: за яких умов гривня не піде вниз

Експерт вважає, що девальвації гривні і зростання долара не станеться, але є умови

На тлі постійної економічної нестабільності, експерти прогнозують, що до кінця вересня гривні загрожує девальвація, і долар може зрости до 42-43 грн. Однак, дехто має і більш песимістичні прогнози — до кінця року американська валюта зросте аж до 90 грн.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 12 вересня курс гривні щодо євро впав на 6 копійок. Стосовно долара національна валюта залишається без змін.

Курс валют на чорному ринку 12 вересня

Асоційований експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Євген Дубогриз вважає, що на курс гривні сьогодні діє дві сили.

Перша сила — це попит на валюту з боку населення, яке купує безготівковий долар у деяких банках, які надали українцям таку можливість. Раніше люди могли придбати лише долар у готівці в пунктах обміну, а зараз можна купити його з невеликою комісією в безготівковій формі. Причина в тому, що це "відкладений" попит, адже з початку війни і до кінця червня ми могли спостерігати жорсткі валютні обмеження, тож свої потреби населення задовольнити змогло тільки зараз.

Другою силою експерт вважає те, що на гривню впливає приплив валюти від експорту української продукції, який почав активнівше відновлюватися не так давно. Дубогриз припускає, що все ж таки імпорт залишиться на рівні липня, і таким чином тиск на українську валюту послабиться.

"За умови, що українська армія продовжить звільняти окуповані території, будуть зростати експорт зерна, олії і продукції харчової промисловості, якщо не буде катаклізмів на валютному ринку (наприклад, ініційованих росіянами), то впродовж наступних декількох місяців долар буде повільно рухатись до відмітки 42 гривні за долар, можливо — до 42,5 гривні. І це буде повільна девальвація, без стрибків", — підкреслює експерт.

Євген Дубогриз переконаний, що різкої девальвації гривні до кінця року не станеться. Якщо не буде загострення бойових дій або блокади експорту з українських портів, то долар не перевищить 42 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт пояснив, чому немає сенсу переводити гривню в американську валюту і чому не буде різкого коливання долара.