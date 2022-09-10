Курс долара у вересні – чому гривні загрожує девальвація

У вересні долар продовжить зростання, хоч і невелике

До кінця вересня гривні загрожує повзуча девальвація, яка збільшить курс долара приблизно до 42-43 гривень. Такий прогноз для "Телеграфа" зробив економічний експерт Олексій Кущ.

"Зараз є маса факторів, що впливають на курс — виведення доларів на карткові рахунки українців до Європи, відтік гривні з банків, зростання агроекспорту, імпорт товарів та інше. Але всі вони зараз не відіграють ролі, достатньої для різкого стрибка курсу долара у бік його зростання. Загалом тенденція до девальвації гривні зберігатиметься, але це відбуватиметься поступово", — прогнозує Олексій Кущ.

Експерт вважає, що Нацбанк вдається уникати сильного тиску на гривню з боку негативних факторів. Проте курс гривні поступово знижується. В результаті буде спостерігатися ситуація, коли в один день долар зростатиме, в інший падати, але в цілому його зростання буде вищим за падіння. У результаті до кінця вересня долар може зрости на 1-2 гривні. Просто станеться це не миттєво, а поступово.

У той же час на чорному ринку долар поступово зростає.