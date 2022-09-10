Курс доллара в сентябре – почему гривне грозит девальвация

В сентябре доллар продолжит рост, хоть и небольшой

До конца сентября гривне грозит ползучая девальвация, которая повысит курс доллара приблизительно до 42-43 гривен. Такой прогноз для "Телеграфа" сделал экономический эксперт Алексей Кущ.

"Сейчас есть масса факторов, влияющих на курс – вывод долларов на карточные счета украинцев в Европу, отток гривны из банков, рост агроэкспорта, импорт товаров и прочее. Но все они в данный момент не играют роли, достаточной для резкого скачка курса доллара в сторону его роста. В целом, тенденция к девальвации гривны будет сохраняться, но это будет происходить постепенно", — прогнозирует Алексей Кущ.

Эксперт считает, что Нацбанку удается избегать сильного давления на гривну со стороны негативных факторов. Однако курс гривны постепенно снижается. В результате будет наблюдаться ситуация, когда в один день доллар будет расти, в другой падать, но в целом его рост будет выше падения. В итоге к концу сентября доллар может вырасти на 1-2 гривны. Просто случится это не одномоментно, а постепенно.

В то же время на черном рынке доллар постепенно растет.