Долар на чорному ринку знову дорожчає: експерт розповів, що вплине на курс у 2023 році

Американська та європейська валюта вже котрий день майже йдуть врівень за ціною

На чорному ринку валют в Україні знову почалися доларові "гойдалки" — американська валюта знову дорожчає порівняно з попереднім банківським днем. Що в купівлі, що у продажу вона додала по п’ять копійок, хоч напередодні й опускалася в ціні. Втім, найсумніші прогнози на осінь припускають, що зрештою "чорний" долар може піднятися до 50 грн. Такий сценарій готують Україні і на 2023 рік.

За словами економічного експерта Данила Моніна, такий розвиток ситуації видається дуже безглуздим і дуже дивним. Як він пояснив "Телеграфу", навіть за умов війни курс долара на чорному ринку плюс-мінус тримається в межах 40 гривень. Якщо ж наступного року Україна планує остаточно подолати росію на полі бою, вартість національної валюти не може настільки сильно впасти.

Єдиний варіант, за якого гривня здатна девальвувати, а долар — стрибнути до тих самих 50 грн, — якщо ми залишимося без додаткових зовнішніх джерел фінансування. Сюди можна зарахувати міжнародні транші, різні інвестиції в економіку і фінансову допомогу від інших держав.

"У будь-якому разі ця валюта надходитиме на ринок, і гривня повинна буде зміцнюватися, — говорить експерт. — До того ж купівельна спроможність населення буде явно невелика, імпорт падатиме, а з ним і попит на долар і його курс".

Якщо ж Кабмін припускає, що долар справді може коштувати пів сотні, то в такому разі Україна напевно розраховує виключно на якісь кредити від МВФ і не більше. Це погано, адже наша країна може стати "класичною сірою зоною", попереджає Данило Монін.

Чи втілиться в життя такий сумний прогноз, поки невідомо, проте долар на чорному ринку знову вперто дорожчає. На ранок 6 вересня, за даними ресурсу "Мінфін", він подорожчав на 5 копійок, і тепер у продажу коштує 40,90 грн. Купують валюту США трохи дешевше – по 40,75 грн.

Курс валют на чорному ринку 6 вересня

Євро, до речі, не відстає. Минулої доби валюта в купівлі додала відразу 50 копійок і тепер котирується за 40,80 грн. При цьому у продажу вона втратила 15 копійок і коштує 40,35 грн.

Як ситуація на міжбанку України, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 6 вересня

Курс євро у банках України 6 вересня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за яких обставин долар в Україні може піднятися в ціні аж до 90 гривень. Серед інших факторів, що впливають на вартість валюти, є і ситуація на фронті.

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