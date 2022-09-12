Курс доллара осенью: при каких условиях гривна не пойдет вниз

Эксперт считает, что девальвации гривны и роста доллара не произойдет, но есть условия

На фоне постоянной экономической нестабильности эксперты прогнозируют, что до конца сентября гривне грозит девальвация, и доллар может вырасти до 42-43 грн. Однако у некоторых есть и более пессимистические прогнозы — к концу года американская валюта вырастет вплоть до 90 грн.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 сентября курс гривны по отношению к евро упал на 6 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.

Курс валют на черном рынке 12 сентября

Ассоциированный эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что на курс гривны сегодня действует две силы.

Первая сила — спрос на валюту со стороны населения, которое покупает безналичный доллар в некоторых банках, предоставивших украинцам такую возможность. Раньше люди могли приобрести только доллар в наличных деньгах в пунктах обмена, а сейчас можно купить его с небольшой комиссией в безналичной форме. Причина в том, что это "отложенный" спрос, ведь с начала войны и до конца июня мы могли наблюдать жесткие валютные ограничения, так что свои потребности население удовлетворить смогло только сейчас.

Второй силой эксперт считает то, что на гривну влияет приток валюты от экспорта украинской продукции, который начал активнее восстанавливаться не так давно. Дубогрыз предполагает, что импорт все-таки останется на уровне июля, и таким образом давление на украинскую валюту ослабится.

"При условии, что украинская армия продолжит освобождать оккупированные территории, будут расти экспорт зерна, растительного масла и продукции пищевой промышленности, если не будет катаклизмов на валютном рынке (например, инициированных россиянами), то в течение следующих нескольких месяцев доллар будет медленно двигаться к отметке 42 гривны за доллар, возможно, — до 42,5 гривны. И это будет медленная девальвация, без скачков", — подчеркивает эксперт.

Евгений Дубогрыз убежден, что резкой девальвации гривны до конца года не произойдет. Если не будет обострения боевых действий или блокады экспорта из украинских портов, то доллар не превысит 42 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт объяснил, почему нет смысла переводить гривну в американскую валюту и почему не будет резкого колебания доллара.