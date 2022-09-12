Украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время и при чем здесь дефицит наличных

Эксперты говорят, что курс удерживается на высоких отметках из-за значительного спроса на наличный доллар

За последнюю неделю курс доллара на черном рынке заметно поднялся в цене, а это произошло на фоне многочисленных сигналов о том, что в Украине может возникнуть дефицит долларовых банкнот. Эксперты говорят, что в ближайшую неделю американская валюта будет колебаться в цене от 41 до 42 гривен за условную единицу, но рынок справится с дефицитом.

Об этом в комментарии "24 канала" рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

По ее словам, оценки НБУ говорят о том, что ежедневный спрос на валюту на наличном рынке составляет 50-60 миллионов долларов. При этом Нацбанк еще на прошлой неделе принял решение о проведении аукциона по продаже системно важным банкам наличных 100 миллионов долларов для подкрепления касс. Это дало свой эффект, но не в такой степени, как это ожидалось.

"Отчасти положительный эффект ощущался уже в конце прошлой недели, когда курс в наличном сегменте скорректировался с пиковых 41,60–41,80 гривны за доллар до 41,50–41,70 гривны за доллар. Но пока рано говорить о преодолении дефицита банкноты, поэтому курс удерживается на достаточно высоких отметках", — отметила эксперт.

Она добавила, что на этой неделе НБУ предложит банкам еще и наличные евро, однако если учесть нынешнюю популярность доллара, то на следующей неделе существенного снижения курса на наличном рынке не будет. Золотько считает, что курс доллара будет колебаться в пределах 41-42 гривен.

"Рынок преодолеет возникший дефицит. Да, завозить банкноту наземным транспортом дольше, сложнее и дороже. Но спрос на наличность делает эту процедуру более рентабельной, поэтому в конце концов с этой проблемой рынок справится. Просто на это нужно немного больше времени, учитывая те же логистические сложности", — резюмировала она.

Как сообщал "Телеграф", некоторые эксперты считают, что осенний рост курса доллара можно объяснить еще и приближением отопительного сезона. Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Пензин, отметив, что этот фактор будет нести временный характер и потому какого-либо серьезного и стабильного роста курса доллара в сентябре не произойдет.