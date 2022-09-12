Зима близько – чому зростає курс долара, експерт дав відповідь

Для зростання долара є дві причини

Зростання курсу долара, що спостерігається у вересні, в середньому до 41,5 грн/дол., пояснюється наближенням опалювального сезону і фізичним браком готівкових доларів для продажу населенню.

Таку думку висловив економічний експерт Олег Пензін. На його думку, зростання курсу готівкового долара було багато в чому викликане дефіцитом готівкової валюти, при зростанні попиту населення на неї. Щоправда, зараз, після обміну Нацбанком 100 мільйонів безготівкового долара на готівку, цей дефіцит знизився.

Однак є ще один фактор, який посилив попит на валюту та зростання долара. На цей раз з боку бізнесу.

"З наближенням зими все більше українців почали купувати опалювальні та обігрівальні прилади на випадок проблем з теплом і світлом. Бізнес почав нарощувати їхній імпорт, на що знадобився долар. Тобто його курс знову штовхає вгору підвищений попит", — пояснює механізм зростання курсу долара. співрозмовник "Телеграфа".

Втім, як наголошує Пензін, цей фактор нестиме тимчасовий характер і тому якогось серйозного та стабільного зростання курсу долара у вересні не відбудеться.

"Влада поки що відмовилася від ідеї введення податку в 10% на імпорт та обмін валюти, тобто немає дратівливого бізнес-фактора. НБУ ввів нові обмеження на переказ доларів за кордон, зокрема при обслуговуванні кредитів в іноземних банках. Банки пропонують доларові депозити на 3 місяця. Все це сприяє стабільності гривні і тому навряд чи курс долара протягом найближчих двох тижнів зросте понад 41,5 грн", — прогнозує експерт.

На думку асоційованого експерта Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Євгена Дубогриза, може місце поступове зростання курсу долара до 42-42,5 грн розтягнуте на кілька місяців.