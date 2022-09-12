Зима близко – почему растет курс доллара, эксперт дал ответ

Для роста доллара есть две причины

Наблюдаемый в сентябре рост курса доллара, в среднем до 41,5 грн/дол., объясняется приближением отопительного сезона и физической нехваткой наличных долларов для продажи населению.

Такое мнение "Телеграфу" высказал экономический эксперт Олег Пендзин. По его мнению рост курса наличного доллара был во многом вызван дефицитом наличной валюты, при росте спроса населения на нее. Правда сейчас, после обмена Нацбанком 100 миллионов безналичного доллара на наличные, этот дефицит снизился.

Однако есть еще один фактор, который усилил спрос на валюту и рост доллара. В этот раз со стороны бизнеса.

"С приближением зимы все больше украинцев стали покупать отопительные и обогревательные приборы на случай проблем с теплом и светом. Бизнес начал наращивать их импорт, на что понадобился доллар. То есть, его курс снова толкает вверх повышенный спрос", — объясняет механизм роста курса доллара собеседник "Телеграфа".

Впрочем, как подчеркивает Пендзин, этот фактор будет нести временный характер и потому какого-то серьезного и стабильного роста курса доллара в сентябре не произойдет.

"Власти пока отказались от идеи введения налога в 10% на импорт и обмен валюты, то есть, нет раздражающего бизнес фактора. НБУ ввел новые ограничения на перевод долларов за границу, в частности при обслуживании кредитов в иностранных банках. Банки предлагают долларовые депозиты на 3 месяца. Все это способствует стабильности гривны и потому вряд ли курс доллара в ближайшие две недели вырастет более 41,5 грн", — прогнозирует эксперт.

По мнению ассоциированного эксперта Центра социально-экономических исследований CASE Украина Евгения Дубогрыза, может иметь место постепенный рост курса доллара до 42-42,5 грн растянутый на несколько месяцев.