Курс доллара по 36 или 50 гривен – эксперт назвал условия для ревальвации и девальвации гривни

Курс доллара может вырасти или упасть на 20%

Хотя курс наличного доллара пока стабилен, на деле валюта может почти в любой момент как пойти вверх, так и опуститься до официального уровня.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, возможны два сценария:

рост курса доллара до 50 гривен;

падение курса доллара до 36-37 гривен.

Основным фактором, который может повлиять на резкое падение курса доллара эксперт называет глобальные успехи ВСУ в войне с рф.

"Сегодня многие бизнесмены не ведут бизнес, конвертировали гривну в доллары и вывели их в офшоры, а нерезиденты (граждане других стран – ред.) не покупают украинских ценных бумаг – все из-за военных рисков. Но как только ВСУ освободят Херсонскую и Запорожскую области, войдут на территорию Крыма, будут освобождать Донбасс – бизнес начнет продавать доллар, чтобы запустить производство, а нерезиденты менять доллары на покупку гривневых облигаций. В результате валюты станет много и ее курс упадет, может даже до 36-37 гривен", — прогнозирует "Телеграфу" эксперт.

Правда, такой сценарий хотя и самый желательный, но и не просто реализуемый.

"Может быть и другая ситуация – война затянется, бизнес и финансисты не будут рисковать, продолжат вкладываться в доллар и его курс будет расти. В такой ситуации вполне возможен и курс в 50 гривен, который ранее звучал в прогнозах Кабмина", — считает Охрименко.

Другие эксперты считают, что курс доллара будет расти из-за физической нехватки наличной валюты.