Доллар растет: в НБУ рассказали, будет ли валюта в кассах банков

Проблемы с "наличкой" в Украине не будет

Пока многие эксперты дают неутешительный прогноз на курс доллара, в Украине сообщили, что проблема дефицита наличной валюты в украинских банках на данный момент решена.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Совета Национального банка Василий Фурман, передает Ukrinform TV. Он отметил, что полномасштабное вторжение рф в Украину нарушило логистику доллара в стране, однако сейчас проблему удалось решить. Ранее логистика наличной валюты обеспечивалась авиасообщением.

"Действительно, была недолгое время эта проблема… В первую очередь она была связана с войной.

Сегодня эта логистика по транспорту значительно меньше объемом, значительно больше затрат… Поэтому короткий промежуток времени был незначительный дефицит валюты. НБУ вмешивался в эту проблему, решив ее путем продажи банкам наличного доллара или наличного евро", – отметил Фурман.

Банкир рассказал, что НБУ для решения проблемы также разрешил коммерческим банкам продавать безналичный доллар с последующим размещением на депозитах.

Фурман также рассказал при каких условиях курс доллара в Украине сохранится на прежнем уровне. Тем не менее большинство экспертов считают, что доллар достигнет психологическую отметку в 50 грн за 1$ уже в 2023 году.