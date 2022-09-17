Доллар по 50 гривен? Эксперт объяснил, что произойдет в следующем году (видео)

Инфляция сильно ударит по населению

Курс доллара в Украине в 2023 году может перевалить за 50 гривен, учитывая сложившуюся ситуацию в стране.

Об этом в комментарии для Obozrevatel рассказал профессор Национальной академии государственного управления при президенте Украины Геннадий Рябцев. Эксперт отметил, что украинцы ощутят влияние высокой инфляции, что скажется на ценниках в магазинах, при этом, если валюта останется в пределах 50 грн за 1$, это станет "комплиментом для национальной валюты".

На вопрос, реально ли удержать курс доллара в пределах 50 грн, Рябцев заявил: "Я думаю, это даже комплимент украинской валюте. Девальвация и инфляция будут ощутимо больше, чем в мирное время. Главное, чтобы инфляция не очень затрагивала товары первой необходимости. Уже дорожают продукты, топливо. Это связано с разрывом логистических цепочек и частичной блокировки внешней торговли".

Рябцев, комментируя госбюджет-2023 отметил, что Украине и дальше понадобится финансовая международная помощь.

Напомним, валюта в украинских обменниках продолжает дорожать. НБУ вынужден реагировать на рост курса американской валюты. На понедельник, 19 сентября, Нацбанк назначил очередной аукцион, на котором будут проданы еще 100 миллионов долларов и столько же евро, чтобы нарастить ликвидность банков для их валютных операций с населением.