Курс доллара растет – НБУ принимает меры к спасению гривны

НБУ вынужден реагировать на рост курса американской валюты

Очередной день подряд в Украине растет курс доллара, если раньше он находился в коридоре 41,7-41,85 грн, то теперь американская валюта выросла до 41,97 грн.

Эксперты объясняют это по-разному, к примеру член Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин считает, что виной тому эмиссия гривны, которая на 70% поступает на валютный рынок, конвертируется в доллар и выводится за границу.

Действительно, как сообщает глава Совета НБУ Богдан Данилишин, рост объемов покупки иностранной валюты клиентами банков, на фоне незначительного уменьшения ее предложения, повлекло за собой дисбаланс спроса и предложения доллара.

"Это, в свою очередь, обусловило возобновление активных интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты, чистый объем которых увеличился на прошлой неделе до 475 млн долларов США", — сообщил эксперт на своей странице в соцсетях.

Также на понедельник, 19 сентября, НБУ назначил очередной аукцион, на котором будут проданы еще 100 миллионов долларов и столько же евро, чтобы нарастить ликвидность банков для их валютных операций с населением.

Тем временем, осенью курсу доллара прогнозируют как рост до 50 гривен, так и падение до 36 гривен.